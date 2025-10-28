Итальянский тренер Лучано Спаллетти уклонился от прямого ответа на вопрос о возможной работе в «Ювентусе»﻿.

Лучано Спаллетти globallookpress.com

«Если мне нужно что-то сказать о "Юве"﻿ — и сделаю это с радостью, — я бы высказался в пользу Тудора, настоящего мужчины и серьезного человека, опирающегося на ценности. Я видел, как он работает, и он всегда производил на меня впечатление влиятельного человека, кого-то, кто способен проникнуть прямо в сердце. Тот, кто заменит его, будет счастливчиком», сказал Спаллетти в эфире Sky Sport.

Ранее сообщалось, что туринцы начали переговоры с бывшим главным тренером сборной Италии Лучано Спаллетти, который рассматривает предложение клуба серьезно. Клуб предложил контракт до конца сезона с опцией продления на год при выходе в Лигу чемпионов.

Пост главного тренера «Ювентуса» освободился после увольнения Игора Тудора, временно команду возглавляет Массимо Брамбилла. На момент переговоров клуб занимает восьмое место в Серии А.