Агент Зухаир Эссикаль, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Тео Бонгонды, сообщил, что игрок должен восстановиться к предстоящему матчу против «Краснодара» в 14-м туре РПЛ.

Тео Бонгонда globallookpress.com

«Тео восстановится к матчу против "Краснодара". Думаю, он должен быть готов и будет в заявке на эту игру, но не могу сказать точно, выйдет ли он на поле», — заявил агент в интервью Sport24.

В текущем сезоне 29-летний футболист из-за травмы ахиллова сухожилия, полученной в сборной ДР Конго летом, смог сыграть лишь в двух матчах за «Спартак» в чемпионате России. В прошлом сезоне на счету Бонгонды было 34 игры, восемь голов и четыре передачи за красно-белых.

Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится 2 ноября в Краснодаре, начало — в 19:30 по московскому времени.