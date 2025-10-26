Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал победу своей команды в матче 10-го тура Примеры против «Барселоны» (2:1).

Хаби Алонсо — главный тренер «Реала»
Хаби Алонсо — главный тренер «Реала» globallookpress.com

«Команда была очень мотивирована.  Перед игрой мы говорили о том, как важно не только набрать три очка, но и понять, чего мы достигли и чего хотим достичь.  Я очень рад за ребят, потому что им нужно было почувствовать победу в таком важном матче, как это "класико".  Мотивация была абсолютной.  Дело не только в трёх очках, это победа, которая имеет особое значение.  Тем не менее это только начало, и у нас ещё много работы.  Мы хотели почувствовать себя уверенно, и так и получилось.  В будущем нам нужны те же эмоции, что и сегодня.

В этом матче у нас было много игроков за линией мяча, и мы отлично противостояли сопернику.  Команда очень надёжно оборонялась, хотя гол был забит из-за потери мяча.  Мы создали много моментов впереди.  Энергия, уверенность и конкурентоспособность команды были важны.  Мы покидаем стадион очень счастливыми, и я видел, как ребята и болельщики наслаждаются игрой.

Было очень хорошее взаимодействие, и болельщикам было важно видеть, как их команда борется и побеждает в важном матче.  Им всё понравилось — и это то, что нам нужно.  Этот проект только начинается, но связь с "Бернабеу" имеет основополагающее значение, и я это сегодня заметил», — приводит слова Алонсо официальный сайт мадридского клуба.

После этого матча «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 27-ю очками в активе.  В следующем поединке «сливочные» сыграют против «Валенсии» 1-го ноября.