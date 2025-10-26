Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал победу своей команды в матче 10-го тура Примеры против «Барселоны» (2:1).

Хаби Алонсо — главный тренер «Реала» globallookpress.com

«Команда была очень мотивирована. Перед игрой мы говорили о том, как важно не только набрать три очка, но и понять, чего мы достигли и чего хотим достичь. Я очень рад за ребят, потому что им нужно было почувствовать победу в таком важном матче, как это "класико". Мотивация была абсолютной. Дело не только в трёх очках, это победа, которая имеет особое значение. Тем не менее это только начало, и у нас ещё много работы. Мы хотели почувствовать себя уверенно, и так и получилось. В будущем нам нужны те же эмоции, что и сегодня.

В этом матче у нас было много игроков за линией мяча, и мы отлично противостояли сопернику. Команда очень надёжно оборонялась, хотя гол был забит из-за потери мяча. Мы создали много моментов впереди. Энергия, уверенность и конкурентоспособность команды были важны. Мы покидаем стадион очень счастливыми, и я видел, как ребята и болельщики наслаждаются игрой.

Было очень хорошее взаимодействие, и болельщикам было важно видеть, как их команда борется и побеждает в важном матче. Им всё понравилось — и это то, что нам нужно. Этот проект только начинается, но связь с "Бернабеу" имеет основополагающее значение, и я это сегодня заметил», — приводит слова Алонсо официальный сайт мадридского клуба.

После этого матча «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 27-ю очками в активе. В следующем поединке «сливочные» сыграют против «Валенсии» 1-го ноября.