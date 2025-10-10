Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

На «Парк де Пренс» Франция провела типичный матч команды-фаворита, которой нужно было не столько блеснуть, сколько сделать шаг к цели. Вечер получился рабочим, без феерии и огня, но с чётким итогом — 3:0 и уверенное лидерство в группе. Азербайджан упёрся в обороне, стоял до самого перерыва и почти не атаковал (всего один удар за матч), а французы терпеливо искали момент, который неизбежно должен был настать. И, как часто бывает, нашёл его Килиан Мбаппе — символ и двигатель этой команды.

Результат матча

ФранцияПарижФранция3:0АзербайджанАзербайджанБаку
1:0 Килиан Мбаппе 45+2' 2:0 Адриен Рабьо 69' 3:0 Флорьян Товен 84'
Франция:  Мик Меньян,  Мало Гюсто,  Вильям Салиба,  Деотшанкюль Юпамекано,  Тео Эрнандес,  Майкл Олисе (Эдуардо Камавинга 70'),  Хефрен Тюрам,  Адриен Рабьо (Магнес Аклиуше 70'),  Кингсли Коман (Жан-Филипп Матета 79'),  Уго Экитике (Кристофер Нкунку 79'),  Килиан Мбаппе (Флорьян Товен 83')
Азербайджан:  Шахрудин Магомедалиев,  Турал Байрамов (Rahman Dasdamirov 78'),  Элвин Джафаргулиев,  Антон Кривоцюк,  Бахлул Мустафазаде,  Эмин Махмудов,  Abdulakh Khaybulayev (Murad Khachaiev 78'),  Махир Эмрели (Рахил Мамедов 70'),  Рустам Ахмедзаде (Муса Гурбанлы 61'),  Elvin Badalov,  Qismat Aliyev (Нериман Ахундзаде 70')
Жёлтые карточки:  Адриен Рабьо 63'  —  Турал Байрамов 26',  Рустам Ахмедзаде 52'

Дидье Дешам сделал несколько шагов навстречу будущему: дал дебют в старте Юго Экитике, выпустил в полузащиту Кефрена Тюрама, а на флангах доверился привычной паре Коман — Олисе.  В теории это должно было раскачать «низкий блок» Азербайджана, но на практике французская атака вязла в плотных линиях и ошибалась в последней передаче.  Экитике действовал активно, но чаще упирался в тело соперников, Мбаппе много смещался в центр и пробовал брать на себя, однако поддержки не хватало.

Майкл Олисе
Майкл Олисе afp.com

Первая угроза появилась у Мбаппе: он подхватил мяч в полуфланге, обманул оппонента и пробил в дальний угол — мимо.  Азербайджан держался, не создавая ничего впереди, зато цепко разрушая.  К концу тайма Франция замедлилась, публика на «Парк де Пренс» уже начала нервничать — и именно в этот момент Килиан снова взял всё на себя.

На 2-й добавленной минуте капитан Франции получил мяч перед штрафной, обошёл сразу двух защитников и пробил низом — точно под руку вратарю. 1:0 — и облегчённый выдох стадиона.  Это был 10-й подряд матч, в котором Мбаппе забивает, и 53-й гол за сборную — всего на четыре меньше рекорда Оливье Жиру.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе afp.com

После перерыва — тот же сценарий, но больше конкретики

Дешам не стал менять вообще ничего.  Французы продолжали катить мяч, растягивая оборону гостей.  В начале второго тайма Экитике был близок к дебютному голу — на 49-й минуте его удар с правого фланга сотряс штангу.  Чуть позже Мбаппе дважды угрожал воротам Магомедалиева: один удар пролетел рядом со штангой, другой ушёл выше перекладины.

Азербайджан устал, отступил ещё ниже, и Франция начала методично вдавливать соперника в штрафную.  На 68-й минуте кипер гостей выручил после дальнего удара Кефрена Тюрама, но уже следующий эпизод стал решающим.  После углового Мбаппе ловко вернул мяч в центр, и Адриен Рабьо, которому трибуны весь вечер свистели, аккуратно нырнул головой в нижний угол — 2:0.  Символично: забил именно тот, кого освистывали, причём в городе, где он долгое время считался «чужим».

Адриен Рабьо
Адриен Рабьо afp.com

Возвращение Флориана Товена

К концовке французы полностью контролировали матч.  Дешам стал готовить ротацию, и на 83-й минуте заменил Мбаппе — у капитана прихватило правую лодыжку.  Ту самую, из-за которой он занимался по индивидуальной программе на неделе.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе afp.com

На поле появился человек, которого публика уже почти забыла — Флориан Товен, чемпион мира-2018, впервые вызванный в сборную после шести лет перерыва.  И он сделал то, о чём мечтает любой в такой ситуации.

Через минуту после выхода Товен оказался в центре внимания: получил мяч от Тео Эрнандеса, подработал под левую и из разворота, почти в акробатическом стиле, вколотил под перекладину. 3:0 — и, наконец, эмоциональная точка.  Улыбка Дешама на бровке сказала всё: этот момент стоил всей серой работы предыдущего часа.

Удар Флориана Товена
Удар Флориана Товена afp.com

Команда-машина, даже без блеска

Франция не сыграла как-то особенно ярко — но сыграла как взрослая команда, которой важно не шоу, а результат.  Азербайджан не создал ничего, но сумел заставить хозяев потратить немало сил и терпения.  При этом французы нанесли 33 удара (9 в створ), продемонстрировав класс и глубину состава.

Теперь у Франции 9 очков из 9 и комфортное лидерство в группе D.  Если в понедельник в Рейкьявике подопечные Дешама обыграют Исландию, а Украина оступится против Азербайджана, «триколоры» оформят путёвку в США уже в октябре.  И хотя путь выглядит лёгким, такие вечера — напоминание: за фасадом звёздной сборной стоит команда, умеющая терпеть и делать результат.  Без фейерверков, но по-чемпионски уверенно.