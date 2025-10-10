На «Парк де Пренс» Франция провела типичный матч команды-фаворита, которой нужно было не столько блеснуть, сколько сделать шаг к цели. Вечер получился рабочим, без феерии и огня, но с чётким итогом — 3:0 и уверенное лидерство в группе. Азербайджан упёрся в обороне, стоял до самого перерыва и почти не атаковал (всего один удар за матч), а французы терпеливо искали момент, который неизбежно должен был настать. И, как часто бывает, нашёл его Килиан Мбаппе — символ и двигатель этой команды.

Результат матча Франция Париж 3:0 Азербайджан Баку 1:0 Килиан Мбаппе 45+2' 2:0 Адриен Рабьо 69' 3:0 Флорьян Товен 84' Франция: Мик Меньян, Мало Гюсто, Вильям Салиба, Деотшанкюль Юпамекано, Тео Эрнандес, Майкл Олисе ( Эдуардо Камавинга 70' ), Хефрен Тюрам, Адриен Рабьо ( Магнес Аклиуше 70' ), Кингсли Коман ( Жан-Филипп Матета 79' ), Уго Экитике ( Кристофер Нкунку 79' ), Килиан Мбаппе ( Флорьян Товен 83' ) Азербайджан: Шахрудин Магомедалиев, Турал Байрамов ( Rahman Dasdamirov 78' ), Элвин Джафаргулиев, Антон Кривоцюк, Бахлул Мустафазаде, Эмин Махмудов, Abdulakh Khaybulayev ( Murad Khachaiev 78' ), Махир Эмрели ( Рахил Мамедов 70' ), Рустам Ахмедзаде ( Муса Гурбанлы 61' ), Elvin Badalov, Qismat Aliyev ( Нериман Ахундзаде 70' ) Жёлтые карточки: Адриен Рабьо 63' — Турал Байрамов 26', Рустам Ахмедзаде 52'

Статистика матча 9 Удары в створ 0 11 Удары мимо 1 77 Владение мячом 23 10 Угловые удары 0 0 Офсайды 1 8 Фолы 14

Дидье Дешам сделал несколько шагов навстречу будущему: дал дебют в старте Юго Экитике, выпустил в полузащиту Кефрена Тюрама, а на флангах доверился привычной паре Коман — Олисе. В теории это должно было раскачать «низкий блок» Азербайджана, но на практике французская атака вязла в плотных линиях и ошибалась в последней передаче. Экитике действовал активно, но чаще упирался в тело соперников, Мбаппе много смещался в центр и пробовал брать на себя, однако поддержки не хватало.

Майкл Олисе afp.com

Первая угроза появилась у Мбаппе: он подхватил мяч в полуфланге, обманул оппонента и пробил в дальний угол — мимо. Азербайджан держался, не создавая ничего впереди, зато цепко разрушая. К концу тайма Франция замедлилась, публика на «Парк де Пренс» уже начала нервничать — и именно в этот момент Килиан снова взял всё на себя.

На 2-й добавленной минуте капитан Франции получил мяч перед штрафной, обошёл сразу двух защитников и пробил низом — точно под руку вратарю. 1:0 — и облегчённый выдох стадиона. Это был 10-й подряд матч, в котором Мбаппе забивает, и 53-й гол за сборную — всего на четыре меньше рекорда Оливье Жиру.

Килиан Мбаппе afp.com

После перерыва — тот же сценарий, но больше конкретики

Дешам не стал менять вообще ничего. Французы продолжали катить мяч, растягивая оборону гостей. В начале второго тайма Экитике был близок к дебютному голу — на 49-й минуте его удар с правого фланга сотряс штангу. Чуть позже Мбаппе дважды угрожал воротам Магомедалиева: один удар пролетел рядом со штангой, другой ушёл выше перекладины.

Азербайджан устал, отступил ещё ниже, и Франция начала методично вдавливать соперника в штрафную. На 68-й минуте кипер гостей выручил после дальнего удара Кефрена Тюрама, но уже следующий эпизод стал решающим. После углового Мбаппе ловко вернул мяч в центр, и Адриен Рабьо, которому трибуны весь вечер свистели, аккуратно нырнул головой в нижний угол — 2:0. Символично: забил именно тот, кого освистывали, причём в городе, где он долгое время считался «чужим».

Адриен Рабьо afp.com

Возвращение Флориана Товена

К концовке французы полностью контролировали матч. Дешам стал готовить ротацию, и на 83-й минуте заменил Мбаппе — у капитана прихватило правую лодыжку. Ту самую, из-за которой он занимался по индивидуальной программе на неделе.

Килиан Мбаппе afp.com

На поле появился человек, которого публика уже почти забыла — Флориан Товен, чемпион мира-2018, впервые вызванный в сборную после шести лет перерыва. И он сделал то, о чём мечтает любой в такой ситуации.

Через минуту после выхода Товен оказался в центре внимания: получил мяч от Тео Эрнандеса, подработал под левую и из разворота, почти в акробатическом стиле, вколотил под перекладину. 3:0 — и, наконец, эмоциональная точка. Улыбка Дешама на бровке сказала всё: этот момент стоил всей серой работы предыдущего часа.

Удар Флориана Товена afp.com

Команда-машина, даже без блеска

Франция не сыграла как-то особенно ярко — но сыграла как взрослая команда, которой важно не шоу, а результат. Азербайджан не создал ничего, но сумел заставить хозяев потратить немало сил и терпения. При этом французы нанесли 33 удара (9 в створ), продемонстрировав класс и глубину состава.

Теперь у Франции 9 очков из 9 и комфортное лидерство в группе D. Если в понедельник в Рейкьявике подопечные Дешама обыграют Исландию, а Украина оступится против Азербайджана, «триколоры» оформят путёвку в США уже в октябре. И хотя путь выглядит лёгким, такие вечера — напоминание: за фасадом звёздной сборной стоит команда, умеющая терпеть и делать результат. Без фейерверков, но по-чемпионски уверенно.