На «Парк де Пренс» Франция провела типичный матч команды-фаворита, которой нужно было не столько блеснуть, сколько сделать шаг к цели. Вечер получился рабочим, без феерии и огня, но с чётким итогом — 3:0 и уверенное лидерство в группе. Азербайджан упёрся в обороне, стоял до самого перерыва и почти не атаковал (всего один удар за матч), а французы терпеливо искали момент, который неизбежно должен был настать. И, как часто бывает, нашёл его Килиан Мбаппе — символ и двигатель этой команды.
Результат матча
Дидье Дешам сделал несколько шагов навстречу будущему: дал дебют в старте Юго Экитике, выпустил в полузащиту Кефрена Тюрама, а на флангах доверился привычной паре Коман — Олисе. В теории это должно было раскачать «низкий блок» Азербайджана, но на практике французская атака вязла в плотных линиях и ошибалась в последней передаче. Экитике действовал активно, но чаще упирался в тело соперников, Мбаппе много смещался в центр и пробовал брать на себя, однако поддержки не хватало.
Первая угроза появилась у Мбаппе: он подхватил мяч в полуфланге, обманул оппонента и пробил в дальний угол — мимо. Азербайджан держался, не создавая ничего впереди, зато цепко разрушая. К концу тайма Франция замедлилась, публика на «Парк де Пренс» уже начала нервничать — и именно в этот момент Килиан снова взял всё на себя.
На 2-й добавленной минуте капитан Франции получил мяч перед штрафной, обошёл сразу двух защитников и пробил низом — точно под руку вратарю. 1:0 — и облегчённый выдох стадиона. Это был 10-й подряд матч, в котором Мбаппе забивает, и 53-й гол за сборную — всего на четыре меньше рекорда Оливье Жиру.
После перерыва — тот же сценарий, но больше конкретики
Дешам не стал менять вообще ничего. Французы продолжали катить мяч, растягивая оборону гостей. В начале второго тайма Экитике был близок к дебютному голу — на 49-й минуте его удар с правого фланга сотряс штангу. Чуть позже Мбаппе дважды угрожал воротам Магомедалиева: один удар пролетел рядом со штангой, другой ушёл выше перекладины.
Азербайджан устал, отступил ещё ниже, и Франция начала методично вдавливать соперника в штрафную. На 68-й минуте кипер гостей выручил после дальнего удара Кефрена Тюрама, но уже следующий эпизод стал решающим. После углового Мбаппе ловко вернул мяч в центр, и Адриен Рабьо, которому трибуны весь вечер свистели, аккуратно нырнул головой в нижний угол — 2:0. Символично: забил именно тот, кого освистывали, причём в городе, где он долгое время считался «чужим».
Возвращение Флориана Товена
К концовке французы полностью контролировали матч. Дешам стал готовить ротацию, и на 83-й минуте заменил Мбаппе — у капитана прихватило правую лодыжку. Ту самую, из-за которой он занимался по индивидуальной программе на неделе.
На поле появился человек, которого публика уже почти забыла — Флориан Товен, чемпион мира-2018, впервые вызванный в сборную после шести лет перерыва. И он сделал то, о чём мечтает любой в такой ситуации.
Через минуту после выхода Товен оказался в центре внимания: получил мяч от Тео Эрнандеса, подработал под левую и из разворота, почти в акробатическом стиле, вколотил под перекладину. 3:0 — и, наконец, эмоциональная точка. Улыбка Дешама на бровке сказала всё: этот момент стоил всей серой работы предыдущего часа.
Команда-машина, даже без блеска
Франция не сыграла как-то особенно ярко — но сыграла как взрослая команда, которой важно не шоу, а результат. Азербайджан не создал ничего, но сумел заставить хозяев потратить немало сил и терпения. При этом французы нанесли 33 удара (9 в створ), продемонстрировав класс и глубину состава.
Теперь у Франции 9 очков из 9 и комфортное лидерство в группе D. Если в понедельник в Рейкьявике подопечные Дешама обыграют Исландию, а Украина оступится против Азербайджана, «триколоры» оформят путёвку в США уже в октябре. И хотя путь выглядит лёгким, такие вечера — напоминание: за фасадом звёздной сборной стоит команда, умеющая терпеть и делать результат. Без фейерверков, но по-чемпионски уверенно.