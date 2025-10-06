Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Mirror.

Гарри Магуайр globallookpress.com

Стало известно, что «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак» заинтересованы в подписании игрока обороны летом следующего года.

Дело в том, что нынешнее соглашение Магуайра с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до конца сезона 2025/2026. По данным СМИ, «красные дьяволы» не планируют продлевать контракт с защитником.

В нынешнем сезоне Магуайр провел за «Манчестер Юнайтед» 6 матчей в рамках АПЛ и отметился 1 результативной передачей.