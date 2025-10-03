Стартовый матч 8-го тура испанской Примеры «Осасуна» — «Хетафе» состоится 3 октября в Памплоне на стадионе «Эль Садар». Начало в 22:00 мск.
«Осасуна» в прошлом туре проиграла «Бетису» 0:2, потерпев свое третье поражение в 5 матчах при одной победе над «Райо Вальекано». Результаты команды слегка отличаются от результатов соперника — 2 победы, ничьи, 4 поражения. У клуба 7 очков и 13-е место.
«Хетафе» без побед уже третий тур — ничьи с «Алавесом» и «Леванте», поражение от «Барселоны». В целом за 7 туров у команды 3 победы, 2 ничьи, 2 поражения и 11 очков, с которыми клуб занимает 8-е место.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 2.25 — победа «Осасуны», 2.90 — ничья, 4.15 — победа «Хетафе».
- Прогноз на матч от ИИ: победа «Осасуны» со счетом 1:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.