Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев высказался о выступлении национальной команды в настоящее время.

Олег Романцев globallookpress.com

«Низкий поклон болельщикам, которые поддерживают сборную России по футболу в наше время. Но есть и те, кто старается всеми возможными способами как-то поддеть команду: выиграли — соперник слабый, сыграли вничью — какая слабая у нас сборная. Порой создается впечатление, что повод ищется специально ради того, чтобы вылить на неё весь негатив. Это не настоящие болельщики. Со своей страной нужно быть и в горе, и в радости», — приводит слова Романцева «РИА Новости Спорт».

Напомним, что в настоящий момент сборная России проводит исключительно товарищеские матчи из-за отстранения.