27 сентября «Кальяри» примет «Интер» в матче 5-го тура итальянской Серии А. Команды проведут поединок на стадионе «Униполь Домус». Начало игры в 21:45 мск.

«Кальяри» смог немного подняться за последние 2 тура, так как обыграл «Парму» и «Лечче». Набрав 7 очков, клуб вышел на 8-е место в таблице.

«Интер» находится на 10-й позиции, поскольку ранее потерпел 2 поражения. Миланцы уступили «Удинезе» и «Ювентусу». В прошлом туре «нерадзурри» на своем поле обыграли «Сассуоло» и набрали 6 очков.

Миланцы явно намерены продолжить подниматься по таблице. У них хорошие шансы. С «Кальяри» у команды в последнее время не было проблем. В пяти играх было зафиксировано 4 победы «Интера» и одну ничью.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

Букмекеры дают 6.60 на победу «Кальяри», 4.35 на ничью, 1.53 на победу «Интера».

Искусственный интеллект спрогнозировал ничью со счетом 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Кальяри» — «Интер» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.