27 сентября «Кальяри» примет «Интер» в матче 5-го тура итальянской Серии А. Команды проведут поединок на стадионе «Униполь Домус». Начало игры в 21:45 мск.
«Кальяри» смог немного подняться за последние 2 тура, так как обыграл «Парму» и «Лечче». Набрав 7 очков, клуб вышел на 8-е место в таблице.
«Интер» находится на 10-й позиции, поскольку ранее потерпел 2 поражения. Миланцы уступили «Удинезе» и «Ювентусу». В прошлом туре «нерадзурри» на своем поле обыграли «Сассуоло» и набрали 6 очков.
Миланцы явно намерены продолжить подниматься по таблице. У них хорошие шансы. С «Кальяри» у команды в последнее время не было проблем. В пяти играх было зафиксировано 4 победы «Интера» и одну ничью.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
- Букмекеры дают 6.60 на победу «Кальяри», 4.35 на ничью, 1.53 на победу «Интера».
- Искусственный интеллект спрогнозировал ничью со счетом 2:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Кальяри» — «Интер» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.