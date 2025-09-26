Бускетс — воспитанник академии «Барселоны» и игрок первой команды с 2008 по 2023 год. За это время он выиграл 32 трофея, включая девять титулов чемпиона Испании, три Лиги чемпионов УЕФА, семь Кубков Испании, семь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три клубных чемпионата мира.

«Клуб твоей жизни. Легенда нашего клуба. Спасибо за твой футбол, Серхио! » — говорится в официальном сообщении.

Пресс-служба «Барселоны» выразила благодарность 37-летнему хавбеку «Интер Майами» Серхио Бускетсу , который объявил о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.

