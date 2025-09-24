ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Руни: Для меня Кейн — лучшая «девятка» сборной Англии в истории

    Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни оценил игру форварда «Баварии» Гарри Кейна.

    Уэйн Руни
    Уэйн Руни

    «Кейн уже давно работает над своим стилем игры. Гарри умный парень, он знает, что не является самым быстрым, но я думаю, что он немного сбавил в плане резкости.

    В прошлом сезоне он забил много мячей за "Баварию", это настоящий бомбардир, он невозмутим, а ещё он грамотно умеет выбирать позицию на поле.

    Я смотрел матчи "Баварии" на клубном чемпионате мира, Гарри был похож на Тотти: он вбегает в штрафную, а защитники остаются позади. Он играет не на рывках, выбирает позицию и забивает, когда появляется шанс. Для меня он лучшая "девятка" сборной Англии в истории», — приводит слова Руни talkSPORT.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В текущем сезоне Бундеслиги Кейн провел 4 матча, в которых забил 8 мячей и сделал 3 ассиста.

