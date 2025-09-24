Руни: Для меня Кейн — лучшая «девятка» сборной Англии в истории

Бывший нападающий сборной Англииоценил игру форварда

«Кейн уже давно работает над своим стилем игры. Гарри умный парень, он знает, что не является самым быстрым, но я думаю, что он немного сбавил в плане резкости.

В прошлом сезоне он забил много мячей за "Баварию", это настоящий бомбардир, он невозмутим, а ещё он грамотно умеет выбирать позицию на поле.

Я смотрел матчи "Баварии" на клубном чемпионате мира, Гарри был похож на Тотти: он вбегает в штрафную, а защитники остаются позади. Он играет не на рывках, выбирает позицию и забивает, когда появляется шанс. Для меня он лучшая "девятка" сборной Англии в истории», — приводит слова Руни talkSPORT.

В текущем сезоне Бундеслиги Кейн провел 4 матча, в которых забил 8 мячей и сделал 3 ассиста.