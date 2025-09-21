ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Екатерина АлександроваНеделя тенниса: Итальянки выиграли Кубок Билли Джин Кинг, а Александрова дошла до финала в Сеуле
  • 21:31
    • «Зенит» уверенно обыграл «Краснодар» с гостях
  • 23:55
    • «Барселона» разбила «Хетафе», у Торреса — дубль
  • 23:43
    • «Интер» справился с «Сассуоло»
  • 20:35
    • «Арсенал» и «Ман Сити» поделили очки в матче АПЛ
  • 00:58
    • Стало известно, почему Рашфорд не попал в стартовый состав «Барселоны» на матч против «Хетафе»
    Все новости спорта

    «Барселона» разбила «Хетафе», у Торреса — дубль

    «Барселона» — «Хетафе»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Барселона Хетафе
    В матче пятого тура испанской Примеры «Барселона» в родных стенах разгромила «Хетафе» со счетом 3:0.

    Ферран Торрес
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Ферран Торрес

    Двумя точными ударами в этой игре смог отметиться Ферран Торрес, а еще один гол в активе Дани Ольмо.

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Барселона — Хетафе 3:0
    Голы: 1:0 Ферран Торрес (15'), 2:0 Ферран Торрес (34'), 3:0 Даниэль Ольмо (62') Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Андреас Кристенсен, Жерар Мартин (Рональд Араухо, 83'), Френки де Йонг (Марк Касадо, 60'), Даниэль Ольмо, Педри (Руни Барджи, 76'), Рафаэл Диас (Маркус Рашфорд, 46'), Ферран Торрес (Фермин Лопес, 60'), Роберт Левандовски Хетафе: Давид Сория, Диего Рико, Абдель Абкар, Домингуш Дуарте, Даконам Ортега Дьене (Davinchi, 46'), Кико Фемения, Мауро Арамбарри (Кобо да Коста, 70'), Марио Мартин (Хавьер Муньос, 46'), Луис Милья, Борха Майораль (Абу Камара, 46'), Adrian Liso (Алекс Санкрис, 80') Предупреждения: Марио Мартин (3'), Рафаэл Диас (32'), Adrian Liso (42'), Даконам Ортега Дьене (44'), Jose Bordalas (45'), Андреас Кристенсен (54'), Абдель Абкар (58')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Благодаря победе «Барселона» смогла набрать 13 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице. У «Хетафе» осталось девять баллов и восьмая строчка.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли у ЦСКА проблемы в Сочи?
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Барыс» всеми силами будет цепляться за очки
  • Динамо Минск — Барыс. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «ПСЖ» одолеет «Марсель» в результативной встрече?
  • «Марсель» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.68
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.93
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Пиза
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шанхай Дрэгонс — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Сибирь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Спортинг — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Миллуолл — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры