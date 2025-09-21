«Барселона» разбила «Хетафе», у Торреса — дубль

В матче пятого тура испанской Примерыв родных стенах разгромиласо счетом 3:0.

Двумя точными ударами в этой игре смог отметиться Ферран Торрес, а еще один гол в активе Дани Ольмо.

Футбол. Испания. Ла Лига Барселона — Хетафе 3:0 Голы: 1:0 Ферран Торрес (15'), 2:0 Ферран Торрес (34'), 3:0 Даниэль Ольмо (62') Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Андреас Кристенсен, Жерар Мартин (Рональд Араухо, 83'), Френки де Йонг (Марк Касадо, 60'), Даниэль Ольмо, Педри (Руни Барджи, 76'), Рафаэл Диас (Маркус Рашфорд, 46'), Ферран Торрес (Фермин Лопес, 60'), Роберт Левандовски Хетафе: Давид Сория, Диего Рико, Абдель Абкар, Домингуш Дуарте, Даконам Ортега Дьене (Davinchi, 46'), Кико Фемения, Мауро Арамбарри (Кобо да Коста, 70'), Марио Мартин (Хавьер Муньос, 46'), Луис Милья, Борха Майораль (Абу Камара, 46'), Adrian Liso (Алекс Санкрис, 80') Предупреждения: Марио Мартин (3'), Рафаэл Диас (32'), Adrian Liso (42'), Даконам Ортега Дьене (44'), Jose Bordalas (45'), Андреас Кристенсен (54'), Абдель Абкар (58')

Благодаря победе «Барселона» смогла набрать 13 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице. У «Хетафе» осталось девять баллов и восьмая строчка.