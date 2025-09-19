Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 9-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Сергей Семак globallookpress.com

«Естественно, мы все видим турнирную таблицу, понимаем, что "Краснодар" опережает нас на сегодняшний день на шесть очков. И, конечно, для нас важный матч с точки зрения турнира и расстановки сил на данный момент. По поводу чемпионства... Я думаю, игр еще очень-очень много. Он, конечно, может быть таковым, но может и не быть. Здесь, конечно, сложно сказать. Даже трети чемпионата не прошло.

Но на нынешний момент, учитывая положение клуба в турнирной таблице, конечно, для нас матч очень важен для того, чтобы оставаться ближе к тем командам, которые выше нас сегодня», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет 21 сентября и начнется в 19:30 мск.