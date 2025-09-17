приметв поединке первого тура Лиги чемпионов. Он состоятся 17 сентября в Мюнхене. Начало в 22:00 мск.

Чемпион Германии выиграл уже пятый матч подряд. Команда Венсана Компани взяла Суперкубок Германии и сейчас лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. Что касается ЛЧ, то в прошлом сезоне мюнхенцы преодолели этап лиги и дошли до четвертьфинала плей-офф, где проиграли «Интеру».

«Челси» подошел к Лиге чемпионов в статусе победителя клубного мундиаля, где он обыграл действующего обладателя кубка Лиги чемпионов. До встречи с «Баварией» «аристократы» сыграли вничью 2:2 с «Брентфордом» в АПЛ. Перед этим было две победы и еще одна ничья.

«Бавария» — фаворит букмекеров. Котировки на победу составляют 1.79 и 4.50 соответственно.

ИИ сделал прогноз на минимальную победу «Баварии» 1:0.

Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

