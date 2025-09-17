2-й таймСлавия Прага — Будё-ГлимтОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Христос Зафеирис «Славия Прага» «Славия Прага» — «Будё-Глимт»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ
  • 21:21
    • «Нефтехимик» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
  • 19:54
    • «Краснодар» сломил сопротивление «Крыльев Советов» в Кубке России
  • 19:13
    • «Автомобилист» проиграл дома «Трактору»
  • 18:49
    • «Авангард» оказался сильнее «Салавата Юлаева»
  • 16:56
    • Якупов получил серьезную травму
    Все новости спорта

    «Бавария» — «Челси»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Футбол Англии Челси Футбол Германии Бавария Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    «Бавария» примет «Челси» в поединке первого тура Лиги чемпионов. Он состоятся 17 сентября в Мюнхене. Начало в 22:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Чемпион Германии выиграл уже пятый матч подряд. Команда Венсана Компани взяла Суперкубок Германии и сейчас лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. Что касается ЛЧ, то в прошлом сезоне мюнхенцы преодолели этап лиги и дошли до четвертьфинала плей-офф, где проиграли «Интеру».

    «Челси» подошел к Лиге чемпионов в статусе победителя клубного мундиаля, где он обыграл действующего обладателя кубка Лиги чемпионов. До встречи с «Баварией» «аристократы» сыграли вничью 2:2 с «Брентфордом» в АПЛ. Перед этим было две победы и еще одна ничья.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • «Бавария» — фаворит букмекеров. Котировки на победу составляют 1.79 и 4.50 соответственно.

    • Эксперты LiveSport сделали прогноз на голы. Ставки можно узнать здесь.

    • ИИ сделал прогноз на минимальную победу «Баварии» 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мерсисайдцы» будут доминировать и обыграют «матрасников»?
  • «Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сколько голов увидим в Мюнхене?
  • «Бавария» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Ахмату» очки нужнее
  • «Зенит» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.73
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бавария — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аякс — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спортинг — Кайрат
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры