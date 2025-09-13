ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Сперцян, Вендел и ещё 5 главных трансферов РПЛ, сорвавшихся летом 2025 года
  • 11:14
    • Капризов хочет получать в «Миннесоте» от 18 до 19 млн долларов в год
  • 08:21
    • Зидан готов возглавить сборную Франции
  • 07:53
    • Футболист «Барселоны» Гави получил травму
  • 11:27
    • Парфенов возглавил московское «Торпедо»
  • 08:34
    • Анчелотти высказался о будущем Неймара в сборной Бразилии
    Все новости спорта

    В «Торпедо» высказались о назначении Парфенова

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России Торпедо
    Советник президента московского «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал назначение Дмитрия Парфенова главным тренером клуба.

    Дмитрий Парфенов
    Дмитрий Парфенов

    «Кандидатов подобралось несколько, со всеми провели встречи, переговорили, познакомились, послушали их видение и предоставили финалистов на утверждение совету директоров, куда входят акционеры клуба», — цитирует Маслова «Чемпионат».

    51-летний Парфенов ранее возглавлял «Текстильщик» (Иваново), «Тосно», «Урал» (Екатеринбург), «Арсенал» (Тула), «Родину» (Москва) и казахстанский «Актобе».

    Прогнозы и ставки на футбол

    После 10 туров Первой лиги «Торпедо» занимает 16-е место в таблице, набрав шесть очков. 20 сентября команда сыграет в гостях с саратовским «Соколом» в 11-м туре.

