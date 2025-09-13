В «Торпедо» высказались о назначении Парфенова

Советник президента московскогопрокомментировал назначениеглавным тренером клуба.

«Кандидатов подобралось несколько, со всеми провели встречи, переговорили, познакомились, послушали их видение и предоставили финалистов на утверждение совету директоров, куда входят акционеры клуба», — цитирует Маслова «Чемпионат».

51-летний Парфенов ранее возглавлял «Текстильщик» (Иваново), «Тосно», «Урал» (Екатеринбург), «Арсенал» (Тула), «Родину» (Москва) и казахстанский «Актобе».

После 10 туров Первой лиги «Торпедо» занимает 16-е место в таблице, набрав шесть очков. 20 сентября команда сыграет в гостях с саратовским «Соколом» в 11-м туре.