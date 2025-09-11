«СЭ»: Переход защитника Эль-Каруани в «Спартак» окончательно сорвался

Трансфер защитникаокончательно сорвался, сообщает «Спорт-Экспресс».

В конце августа московский клуб договорился с «Утрехтом» о переходе левого защитника за 6 млн евро плюс 500 тысяч бонусами, и сам игрок был готов к переходу. Однако руководство голландского клуба заблокировало сделку по моральным причинам, посчитав сотрудничество с российским клубом этически неправильным в текущей политической ситуации.

По информации источника, сам 24-летний Эль-Каруани отказался переходить в «Спартак». В сезоне чемпионата Нидерландов он сделал четыре результативные передачи в четырех матчах.