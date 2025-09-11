Джанашия: Для борьбы за золото «Локомотиву» нужны новички

Знаменитый в прошлом форвард «Локомотива»считает, что железнодорожникам надо усиливать состав, если они хотят включиться в борьбу за золотые медали в этом сезоне.

«Локомотив» сейчас играет хорошо, но самое главное, чтобы команде хватило сил на весь первый круг. Уже в зимнюю паузу клуб ещё усилится. Я считаю, что «Локомотиву» нужно стремиться играть так же, как и в начале сезона. У команды стабильный состав, который играет хорошо.

Если перед клубом стоит задача первое место, зимой необходимы новички. Если борьба за тройку, нужно чуть-чуть усилить состав. Но если задача — попасть в топ-5, никого не надо подписывать«, — сказал Джанашия "Чемпионату".

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас "Локомотив" идет на 4-й строчке в таблице РПЛ с 15 очками и всего на одно отстает от лидера "Краснодара". В 8-м туре команда в гостях сыграет с "Ахматом", матч пройдет 13 сентября.