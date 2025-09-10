Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по голам в отборах на ЧМ

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
Этот результат позволил Роналду сравняться с абсолютным рекордсменом — Карлосом Руисом из Гватемалы, у которого также 39 мячей. Ближайший преследователь — Лионель Месси (Аргентина), на счету которого 36 голов.
Роналду выступает за национальную команду Португалии с 2003 года, когда дебютировал в товарищеском матче против Казахстана. Первый гол за сборную он забил на Евро-2004 в поединке с Грецией.
После двух туров отбора к ЧМ-2026 Португалия набрала шесть очков и занимает первое место в своей группе.