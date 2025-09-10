Наумов: Баринов — системообразующий игрок «Локомотива» в середине поля

Бывший президентвысказался о возможном продлении контракта полузащитникас «железнодорожниками».

«Это старая банальная история. Когда у футболиста завершается контракт, когда он регулярно играет, агенты выходят и требуют повышения. В этой ситуации клубу просто нужно договариваться. Если клуб посчитает это возможным, то надо увеличивать сумму контракта и продлевать его.

Мое мнение, "Локомотиву" именно это и нужно делать. Надо договариваться и решать как‑то этот вопрос, потому что Баринов сегодня — капитан команды и системообразующий игрок в середине поля. Он очень важен для "Локомотива". Поэтому клуб должен решить этот вопрос.

Соглашаться на условия игрока и его агентов? Думаю, да, соглашаться на повышение. Но в то же время и попытаться немножко аппетиты умерить. Тем не менее надо как‑то договариваться. И это очень сложный вопрос. У меня было немало таких вопросов с рядом футболистов. Все хотят повышения. Для спортивного менеджмента клуба здесь важно умение договариваться футболистом и агентом. И "Локомотиву" нужно в этом вопросе договариваться», — сказал Наумов «Матч ТВ».

Действующее соглашение Баринова с «Локомотивом» рассчитано до лета 2026-го года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «железнодорожников» 7 матчей в рамках РПЛ, забил гол и сделал 2 голевые передачи.