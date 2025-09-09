ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деле АллиОт «Уэмбли» до скамейки в «Комо»: что случилось с карьерой Деле Алли
  • 15:36
    • Постекоглу стал главным тренером «Ноттингем Форест»
  • 18:21
    • Тедеско назначен новым главным тренером «Фенербахче»
  • 17:17
    • ЦСКА сделал новое предложение «Бока Хуниорс» по трансферу Кевина Сенона
  • 15:44
    • Форвард «Генгама» Жан-Жульен Сиве близок к переходу в казанский «Рубин»
  • 15:32
    • Илиан Илиев уволен с поста главного тренера сборной Болгарии
    Все новости спорта

    Шаронов: «Балтика» — одна из тех команд, которая может высоко подняться

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Балтика
    Экс-футболист сборной России Роман Шаронов высказался по поводу старта «Балтики» в новом сезоне РПЛ.

    Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики»

    «У "Балтики" есть почерк, который отличает от других. Каждый игрок команды должен проделать определённый объем беговой работы, выполнять требования Талалаева. Команда агрессивная, любит большое количество дуэлей. Также у команды хорошая переходная фаза из обороны в атаку.

    "Балтика" поддерживает высокий темп, оказывает давление на противника. Сложно сказать, как долго они продержатся. Команду начнут изучать. Важно, чтобы не было травм. Для любой команды необходимо сохранять обойму. Наш чемпионат делится на две части. Поэтому нельзя делать выводы ни по одной команде. Но "Балтика" — одна из тех команд, которая может высоко подняться», — приводит слова Шаронова «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Балтика» после 7-ми туров занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Игра получится прагматичной
  • Сербия — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Увезет ли Украина победу из Азербайджана?
  • Азербайджан — Украина. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Португалия подтвердит свой уровень
  • Венгрия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 9 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сербия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Азербайджан — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Армения — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Франция — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Норвегия — Молдова
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры