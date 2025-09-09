Австрия обыграла Боснию и Герцеговину, а Кипр сыграл вничью с Румынией

Завершились 2 матча группы Н квалификации чемпионата мира 2026-го года.

В одной из встреч Австрия в гостях обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 2:1.

У австрийцев голы записали на свой счет Марсель Забитцер на 49-й минуте и Конрад Лаймер на 65-й минуте.

Единственный гол в составе Боснии и Герцеговины забил Эдин Джеко на 50-й минуте.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа H

Босния и Герцеговина — Австрия 1:2

Голы: 0:1 Марсель Забитцер (49'), 1:1 Эдин Джеко (50'), 1:2 Конрад Лаймер (65') Босния и Герцеговина: Никола Васильев, Амар Дедич (Юсуф Газибегович, 58'), Никола Катич, Тарик Мухаремович, Нихад Муякич (Самед Баждар, 87'), Amar Memic (Иван Башич, 72'), Беньямин Тахирович (Kerim Alajbegovic, 72'), Иван Шуньич, Армин Гигович (Эсмир Байрактаревич, 72'), Эдин Джеко, Эрмедин Демирович Австрия: Александр Шлагер, Филипп Мвене, Давид Алаба (Кевин Дансо, 78'), Филипп Линхарт, Кристоф Баумгартнер (Александер Прасс, 90'), Николас Зайвальд, Ксавер Шлагер (Флориан Гриллич, 62'), Романо Шмид (Патрик Виммер, 62'), Конрад Лаймер, Марсель Забитцер, Михаэль Грегорич (Марко Арнаутович, 62') Предупреждения: Нихад Муякич (45 + 1'), Марсель Забитцер (70'), Никола Катич (86'), Патрик Виммер (87'), Филипп Мвене (89'), Патрик Виммер (90 + 5'), Михаэль Грегорич (90 + 6')