Австрия обыграла Боснию и Герцеговину, а Кипр сыграл вничью с Румынией

Марсель Забитцер — игрок сборной Австрии Фото: globallookpress.com
В одной из встреч Австрия в гостях обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 2:1.
У австрийцев голы записали на свой счет Марсель Забитцер на 49-й минуте и Конрад Лаймер на 65-й минуте.
Единственный гол в составе Боснии и Герцеговины забил Эдин Джеко на 50-й минуте.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа H
Босния и Герцеговина — Австрия 1:2
Голы: 0:1 Марсель Забитцер (49'), 1:1 Эдин Джеко (50'), 1:2 Конрад Лаймер (65') Босния и Герцеговина: Никола Васильев, Амар Дедич (Юсуф Газибегович, 58'), Никола Катич, Тарик Мухаремович, Нихад Муякич (Самед Баждар, 87'), Amar Memic (Иван Башич, 72'), Беньямин Тахирович (Kerim Alajbegovic, 72'), Иван Шуньич, Армин Гигович (Эсмир Байрактаревич, 72'), Эдин Джеко, Эрмедин Демирович Австрия: Александр Шлагер, Филипп Мвене, Давид Алаба (Кевин Дансо, 78'), Филипп Линхарт, Кристоф Баумгартнер (Александер Прасс, 90'), Николас Зайвальд, Ксавер Шлагер (Флориан Гриллич, 62'), Романо Шмид (Патрик Виммер, 62'), Конрад Лаймер, Марсель Забитцер, Михаэль Грегорич (Марко Арнаутович, 62') Предупреждения: Нихад Муякич (45 + 1'), Марсель Забитцер (70'), Никола Катич (86'), Патрик Виммер (87'), Филипп Мвене (89'), Патрик Виммер (90 + 5'), Михаэль Грегорич (90 + 6')
После этого матча Австрия занимает 2-е место в группе Н с 12-ю очками в активе. Босния и Герцеговина — на 1-й позиции с тем же количеством баллов.
Кипр и Румыния сыграли вничью со счетом 2:2.
У гостей дублем отметился Денис Дрэгуш, отличившись на 2-й и 18-й минутах встречи.
В составе Кипра отличились Лоизос Лоизу на 29-й минуте и Харалампос Харалампус на 76-й минуте.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа H
Кипр — Румыния 2:2
Голы: 0:1 Denis Dragut (2'), 0:2 Denis Dragut (18'), 1:2 Лойзос Лойзу (29'), 2:2 Харалампос Харалампус (76') Кипр: Фабиано, Константинос Лайфис, Костас Пилеас (Андерсон Коррейя, 46'), Янис Кусулос (Харалампос Харалампус, 62'), Григорис Кастанос, Маринос Ционис (Nikolas Koutsakos, 87'), Иоаннис Питтас, Лойзос Лойзу (Андроникос Какулис, 62'), Andreas Shikkis, Christos Sielis, Ioannis Costi (Хараламбос Кириаку, 68') Румыния: Хорациу Молдован, Никусор Банку, Андрей Буркэ, Андрей Рациу, Николае Станчу, Мариус Марин, Рэзван Марин (Адриан Шут, 80'), Деннис Ман (Деян Сореску, 80'), Alex Dobre (Давид Микулеску, 65'), Denis Dragut, Virgil Ghita Предупреждения: Никусор Банку (21'), Андрей Буркэ (44'), Янис Кусулос (48'), Иоаннис Питтас (54'), Харалампос Харалампус (90 + 1')
Кипр занимает 4-ю строчку в своей группе с 4 очками в активе. Румыния — на 3-й строчке (7).