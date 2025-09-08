Талалаев: «Балтика» подойдет в полной готовности к игре с «Зенитом»

Главный тренер «Балтики»рассказал о подготовке команды к матчу 8-го тура с «Зенитом» и выразил уверенность, что его футболисты подойдут к нему в полной боевой готовности.

«Мне не очень нравится, когда говорят, что у "Балтики" отсутствует выигрышный опыт. На мой взгляд, побеждать в Первой лиге и в РПЛ — в принципе одинаково. Нужно выходить на поле и обыгрывать любого соперника, и необходимо это делать на длинной дистанции. У нас такого опыта предостаточно, мы как‑то справлялись.

Думаю, мои футболисты будут в хорошем психоэмоциональном тонусе и подойдут к "Зениту" в нужном состоянии с точки зрения психофизиологии. А вот функциональное состояние — большой вопрос. Приложим усилия, чтобы они были уверены, что можно играть с "Зенитом" и можно его обыгрывать», — сказал Талалаев «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Балтика» примет «Зенит» 14 мая в Калининграде. Команда Талалаева сейчас с 15 очками идет третьей в таблице РПЛ, а «Зенит» (12) располагается на две строчки ниже.