Косово — Швеция. Онлайн, прямая трансляция

В понедельник, 8 сентября, состоится матч квалификации Чемпионата мира 2026, в котором Косово примет Швецию. Начало игры — в 21:45 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа B Косово — Швеция 1:0 Косово: Арьянет Мурич, Люмбард Деллова, Фидан Алити, Мергим Войвода, Илир Красники, Эльвис Реджбечай, Флоран Муслия, Ведат Мурики, Альбион Рахмани, Dion Gallapeni, Leon Avdullahu Швеция: Робин Ольсен, Даниэль Свенссон, Исак Хин, Яльмар Экдаль, Anton Jonsson Saletros, Ясин Аяри, Хуго Ларссон, Габриэль Гудмундссон, Виктор Дьёкереш, Энтони Эланга, Александр Бернхардссон

Ход матча

43' ГОЛ! Косово! Мурики! Очередной контрвыпад Косово завершается голом. Мурики в паре с Рахмани прорываются к воротам, где уверенно обыгрывает вратаря и поражает цель. Счёт становится 2:0

41' После назначения штрафного в пользу Швеции. Салетрос делает подачу в штрафную площадь, однако партнёры не смогли добраться до мяча

39' Галапени продемонстрировал отличное чтение игры и отобрал мяч у соперника, вернув его партнёрам

38' Рахмани Альбион успешно выиграл верховую борьбу у Бернхардссона Александера, завладев мячом в воздухе

36' Косово иногда проявляет себя. Авдулаху пытается поразить ворота ударом с границы штрафной, но его выстрел принимает на себя вратарь

34' Салетрос пытался вывести Дьёкереша на ударную позицию, однако защитники Косово вовремя заблокировали угрозу

32' Сборная Косово испытывает проблемы в обороне правого фланга, что активно использует Салетрос, который уже в четвёртый раз наносит удар с центра поля, но пока не может попасть в створ

30' Александер Бернхардссон направил мяч головой в створ ворот, но Мурич Ариянет продемонстрировал отличную реакцию и отразил удар

28' ГООООЛ! Косово! Великолепная контратака завершилась голом Рексбечая. Он изящно ушёл от защитников Швеции и хладнокровно реализовал выход один на один. Счёт становится 1:0

26' Дьёкереш нанёс удар по воротам, грамотно использовав возможности, созданные командой в результате позиционного нападения

25' Антон Салетрос исполнил опасный удар издалека, однако мяч прошёл рядом со штангой — крайне близко к цели!

23' Салетрос, являющийся самым активным игроком в атаке, вновь бьёт по воротам, пока Швеция заметно доминирует в игре

21' Свенссон выполнил опасный удар, однако мяч лишь отскочил от защитника, что привело к назначению углового в пользу Швеции

19' Защитная линия в лице Экдаля и Хина чётко выполняет оборонительные действия, надёжно перекрывая все подходы к воротам против форвардов Швеции

17' Шведы демонстрируют слаженные позиционные действия у ворот соперника, но эпизод завершается офсайдом Ларссона

15' Реджбечай Эльвис совершил подножку против Бернхардссона Александера, за что арбитр зафиксировал нарушение правил

14' Салетрос дважды бил издалека, но не попал в цель, после чего Мурики Ведат успешно прервал навесную передачу в сторону штрафной площади

11' Вратарь Мурич Ариянет взял мяч, а затем сборная Косово провела острую атаку. Рексбечай выполнил длинную передачу, но Рахманин не попал в створ

9' Эланга пробил по воротам после того, как Косово совершило вбрасывание на своей территории

7' Дион снимает напряжение в обороне, отправляя мяч подальше от ворот, после чего шведская команда удерживает инициативу

5' Хин Исак получил наказание за грубый толчок Мурики Ведата, после чего сборная Косово получила право на вбрасывание в атаке и попыталась организовать наступление

3' Швеция активно начинает матч. Реджбечай Эльвис разряжает обстановку, выбивая мяч подальше от ворот

1' Матч начинается. Команды на поле. С центра поля разыгрывает мяч сборная Косово

Перед матчем

21:25: Арбитром сегодняшней встречи будет Аллард Линдхут из Нидерландов.

21:20: Команды встретятся между собой в Косово на стадионе «Фадил Вокрри», который вмещает в себя 13 980 болельщиков.

Стартовые составы команд:

Косово: Ариянет Мурич, Мергим Войвода, Амир Ррахмани, Люмбард Делова, Леарт Пакарада, Мухаррем Яшари, Эрмал Красники, Флорент Муслия, Эльвис Реджбечай, Леон Авдуллаху, Ведат Мурики

Швеция: Робин Ольсен, Даниэль Свенссон, Исак Хин, Яльмар Экдаль, Габриель Гудмундссон, Хуго Ларссон, Антон Салетрос, Ясин Айяри, Энтони Эланга, Виктор Дьёкереш, Александр Бердарссон

Косово

Сборная Косово готовится к важному матчу квалификации Чемпионата мира 2026 против команды Швеции. Сейчас команда занимает четвёртое место в своей отборочной группе, но по-прежнему сохраняет реальные шансы на выход в финальную стадию турнира.

Несмотря на текущее турнирное положение, сборная Косово демонстрирует впечатляющие результаты. Команда располагает качественным подбором игроков, которые способны решать серьёзные задачи на международной арене. До недавнего времени косовары выдавали серию из пяти побед подряд, что говорит о хорошей форме коллектива.

Последние матчи сборной Косово получились довольно противоречивыми. После уверенных побед над Коморскими островами (4:2) и Арменией (5:2) команда неожиданно уступила Швейцарии со счётом 0:4. В пяти последних матчах косовары забили 14 мячей, хотя и пропустили 10 голов, что говорит об их атакующем стиле игры.

Сейчас сборная Косово находится в хорошем состоянии. Команда демонстрирует качественную реализацию моментов и действует уверенно. Особенно важно, что в составе нет травмированных игроков, что позволяет главному тренеру использовать оптимальный состав.

Швеция

Сборная Швеции подходит к матчу против Косово в отличной форме, занимая вторую строчку в турнирной таблице отборочной группы Чемпионата мира 2026. Команда демонстрирует стабильные результаты на протяжении последних месяцев, не потерпев ни одного поражения в четырёх последних матчах.

В последних встречах шведы показали себя с лучшей стороны. Хотя в последнем матче против Словении команде не удалось добиться победы, закончив игру вничью 2:2, до этого сборная выдала впечатляющую серию. Особенно яркими получились победы над Алжиром (4:3) и Венгрией (2:0), что демонстрирует атакующий потенциал команды.

За последние пять матчей сборная Швеции забила 13 голов, пропустив при этом всего 7 мячей. Это говорит о хорошей игре как в атаке, так и в обороне. В составе команды выделяется Виктор Дьёкереш, хотя в последнем матче он не смог отличиться.

В предстоящем матче сборная Швеции, скорее всего, будет действовать первым номером. Команда намерена бороться за победу и продолжить свою успешную серию. Дьёкереш и его партнёры наверняка проявят максимальную агрессию в атаке, стремясь добиться положительного результата и укрепить свои позиции в турнирной таблице.

Очные матчи

История противостояний между сборными Косово и Швеции насчитывает всего три официальных матча, и все они завершились уверенными победами скандинавской команды. Наиболее свежая встреча состоялась 9 октября 2021 года в рамках отборочного турнира чемпионата мира. Швеция разгромила соперника со счётом 3:0. Голы в составе победителей забили Форсберг, Исак и Кайсон. Предыдущий матч этих команд прошёл 28 марта 2021 года на поле Косово и также завершился крупным поражением хозяев со счётом 0:3.

