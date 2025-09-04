Ливия обыграла Анголу, а Кабо-Верде одолел Маврикий в матчах квалификации ЧМ-2026

В одной из встреч Ливия одержала победу над Анголой со счетом 1:0.
Единственный гол у гостей забил Эззеддин Эль Мареми на 48-й минуте.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
Ангола — Ливия 0:1
Голы: 0:1 Ezzeddin El Maremi (48'), 1:1 Фирас аль-Бурайкан (45') Ангола: Неблу Адилсон, Клинтон Мата (Antonio Hossi, 87'), Давид Карму, Киалонда Гаспар, Фреди, Зиту Лувумбу (M'Bala Nzola, 46'), Мануэль Шоу, Ранди Нтекья (Maestro, 46'), Милсон, Pedro Bondo, Depu (Зини, 62') Ливия: Muad Eisay (Fahad Al Mesmari, 69'), Ezzeddin El Maremi, Abdulmunem Aleiyan (Osamah Al Shuraimi, 69'), Maruwan Al-Hbeishi, Mahmoud Al-Shalawi (Nour Al Qulaib, 79'), Saif Jaddour (Subhi Al Dawi, 84'), Ali Yousef Musrati, Muhand Musthfa Madyen, Ahmed Saleh, Fadel Salama, Murad Al Wuheeshi (Ayman Altihar, 69') Предупреждения: Saif Jaddour (51'), Клинтон Мата (84')
После этого матча Ливия занимает 3-е место в своей группе с 11-ю очками в активе. Ангола — на 4-й позиции (7).
Кабо-Верде одолел Маврикий со счетом 2:0.
У гостей голы записали на свой счет Жовани Кабрал на 22-й минуте и Диней Боржеш на 71-й минуте.
Mauritius — Кабо-Верде 0:2
Голы: 0:1 Жовани Кабрал (22'), 0:2 Диней Боржеш (71') Mauritius: Lindsay Rose, Dorian Chiotti, Dylan Collard, Rosario Latouchent, Wilson Mootoo, Emmanuel Vincent, Cooper Legrand (Jeremy Villeneuve, 65'), Adel Langue (William Joseph Francois, 77'), Darel Arthee (Linley Rita, 65'), Yannick Aristide, Gabriel Caliste (Jason Ferre, 77') Кабо-Верде: Жозимар Диаш Возинья, Стивен Морейра, Роберто Лопес, Диней Боржеш, Гамиру Монтейру (Ларос Дуарте, 87'), Кевин Пина (Ailson Tavares, 77'), Вилли Семедо, Дайлон Ливраменту (Алессио Да Крус, 87'), Жовани Кабрал (Жоан Пауло, 69'), Yannick Semedo (Элио Варела, 69'), Sidny Lopes Cabral Предупреждение: (27')
Кабо-Верде занимает 1-е место в группе с 16-ю очками в активе, а Маврикий — на 5-й позиции (5).