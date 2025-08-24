Джонатан Роу перешел в «Болонью» из «Марселя»

официально объявила о переходе 22-летнего нападающегоиз

Британский футболист подписал контракт с итальянским клубом до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, стоимость сделки оценивается примерно в 17 миллионов евро, тогда как итальянские СМИ сообщают о сумме около 19 миллионов евро с учетом бонусов и 10% от последующей перепродажи игрока.

Роу в прошлом сезоне провел за «Марсель» 30 матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Напомним, что Джонатан был выставлен на трансфер после инцидента с участием Адриена Рабьо — между футболистами вспыхнула драка в раздевалке после поражения от «Ренна» в первом туре Лиги 1.