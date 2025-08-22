Обе команды начали сезон с победы. ПСЖ выиграл у «Нанта» со счетом 1:0, «Анже» с тем же счетом одолел «Париж».
«Анже» предстоит сложный матч. ПСЖ выиграл 5 последних поединков. Так что у «парижан» есть все шансы на то, чтобы продолжить побеждать в новом сезоне.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры не сомневаются в успехе ПСЖ. Котировки на победу составляют 1.09 и 25.0 соответственно.
- Эксперты LiveSport считают, что «Анже» не проиграет с большим отрывом в счете.
- По прогнозу ИИ матч должен завершиться вничью 2:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Анже» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.