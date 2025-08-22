приметв стартовом матче второго тура чемпионата Франции. Начало поединка в 21:45 мск.

Обе команды начали сезон с победы. ПСЖ выиграл у «Нанта» со счетом 1:0, «Анже» с тем же счетом одолел «Париж».

«Анже» предстоит сложный матч. ПСЖ выиграл 5 последних поединков. Так что у «парижан» есть все шансы на то, чтобы продолжить побеждать в новом сезоне.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры не сомневаются в успехе ПСЖ. Котировки на победу составляют 1.09 и 25.0 соответственно.

Эксперты LiveSport считают, что «Анже» не проиграет с большим отрывом в счете.

По прогнозу ИИ матч должен завершиться вничью 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Анже» смотрите на LiveCup.Run.

