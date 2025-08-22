1-й таймПСЖ — АнжеОнлайн
    «ПСЖ» — «Анже». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:15
    ПСЖ — «Анже»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Анже Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    ПСЖ примет «Анже» в стартовом матче второго тура чемпионата Франции. Начало поединка в 21:45 мск.

    Обе команды начали сезон с победы. ПСЖ выиграл у «Нанта» со счетом 1:0, «Анже» с тем же счетом одолел «Париж».

    «Анже» предстоит сложный матч. ПСЖ выиграл 5 последних поединков. Так что у «парижан» есть все шансы на то, чтобы продолжить побеждать в новом сезоне.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры не сомневаются в успехе ПСЖ. Котировки на победу составляют 1.09 и 25.0 соответственно.

    • Эксперты LiveSport считают, что «Анже» не проиграет с большим отрывом в счете.

    • По прогнозу ИИ матч должен завершиться вничью 2:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Анже» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

