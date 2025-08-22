Лаксальт прокомментировал уход из «Динамо»

Уругвайский защитникдал первое интервью после того, как ушел из стана московского «Динамо».

«Последние четыре года были для меня по-настоящему значимыми, наполненными ростом и ценными уроками, которые мне посчастливилось получить от всех, кто является частью этого клуба.

Я глубоко благодарен за доброту и уважение, проявленные ко мне и моей семье. С самого первого дня болельщики поддерживали меня и давали мне почувствовать, что меня ценят, и это то, что я буду помнить всегда. Я искренне желаю всем всего самого наилучшего. До встречи. Спасибо вам», — цитирует игрока сайт «Динамо».

За бело-голубых 32-летний уругваец выступал с 2021 года, перейдя из «Милана». Всего он сыграл за команду 78 матчей и отдал 5 голевых передач. Вместе с командой он выиграл два раза бронзовые медали РПЛ.