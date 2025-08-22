ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Лаксальт прокомментировал уход из «Динамо»

    Уругвайский защитник Диего Лаксальт дал первое интервью после того, как ушел из стана московского «Динамо».

    Диего Лаксальт
    Диего Лаксальт

    «Последние четыре года были для меня по-настоящему значимыми, наполненными ростом и ценными уроками, которые мне посчастливилось получить от всех, кто является частью этого клуба.

    Я глубоко благодарен за доброту и уважение, проявленные ко мне и моей семье. С самого первого дня болельщики поддерживали меня и давали мне почувствовать, что меня ценят, и это то, что я буду помнить всегда. Я искренне желаю всем всего самого наилучшего. До встречи. Спасибо вам», — цитирует игрока сайт «Динамо».

    • За бело-голубых 32-летний уругваец выступал с 2021 года, перейдя из «Милана». Всего он сыграл за команду 78 матчей и отдал 5 голевых передач. Вместе с командой он выиграл два раза бронзовые медали РПЛ.

