«Луки-Энергия» и «Космос» вышли в следующий раунд Кубка России

Завершились два матча Пути регионов Кубка России.

«Луки-Энергия» на своем поле обыграл «Ленинградец» со счетом 2:0.

Забитыми голами отличились Никита Поляков и Александр Корнеблюм. «Ленинградец» с 26-й минуты играл в меньшинстве после удаления Владислава Микушина.

Футбол. Россия. Кубок Луки-Энергия — Ленинградец 2:0 Голы: 1:0 Polyakov N. (пенальти) (23'), 2:0 Korenblyum A. (45+3')

В следующем раунде «Луки-Энергия» сыграет с победителем пары «Череповец» — «Звезда».

«2Drots» из Медиалиги проиграл в гостях «Космосу» из Долгопрудного — 0:1.

Единственный гол в матче забил Данила Матвенин с пенальти. Клуб Медиалиги с 39-й минуты играл вдесятером после удаления.

Футбол. Россия. Кубок Космос — 2Drots 1:0 Гол: 1:0 Даниэль Мишкич (пенальти) (61')

«Космос» в следующей стадии сыграет с победителем пары «Велес» — «Знамя».