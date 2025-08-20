ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Хаби АлонсоЩедрые инвестиции и новые идеи. Что случилось с «Реалом» после долгожданной смены тренера
  • 17:34
    • Уругвай и Колумбия готовы сыграть против России в своей стране
  • 16:31
    • Челестини: Койта уже в Турции, Кисляк останется в ЦСКА
  • 19:15
    • «Чемпионат»: «Сочи» возьмет в аренду форварда «Лас-Пальмаса»
  • 15:47
    • Спартак Гогниев дисквалифицирован на пять матчей решением КДК РФС
  • 15:18
    • Антон Миранчук прибудет вскоре в Москву для перехода в «Динамо»
    «Луки-Энергия» и «Космос» вышли в следующий раунд Кубка России

    Завершились два матча Пути регионов Кубка России.

    «Луки-Энергия» на своем поле обыграл «Ленинградец» со счетом 2:0.

    Забитыми голами отличились Никита Поляков и Александр Корнеблюм. «Ленинградец» с 26-й минуты играл в меньшинстве после удаления Владислава Микушина.

    Футбол. Россия. Кубок
    Луки-Энергия — Ленинградец 2:0
    Голы: 1:0 Polyakov N. (пенальти) (23'), 2:0 Korenblyum A. (45+3')

    В следующем раунде «Луки-Энергия» сыграет с победителем пары «Череповец» — «Звезда».

    «2Drots» из Медиалиги проиграл в гостях «Космосу» из Долгопрудного — 0:1.

    Единственный гол в матче забил Данила Матвенин с пенальти. Клуб Медиалиги с 39-й минуты играл вдесятером после удаления.

    Футбол. Россия. Кубок
    Космос — 2Drots 1:0
    Гол: 1:0 Даниэль Мишкич (пенальти) (61')

    «Космос» в следующей стадии сыграет с победителем пары «Велес» — «Знамя».

