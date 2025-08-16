«Фрайбург», «Дармштадт» и «Энерги» прошли дальше в Кубке Германии

«Фрайбург» Фото: globallookpress.com
«Фрайбург» на выезде смог победить «Лотте» со счетом 2:0 благодаря голам Эрена Динкчи и Лукаса Холера.
Футбол. Германия. Кубок
Шпортфройнд Лотте — Фрайбург 0:2
Голы: 0:1 Эрен Динкчи (43'), 0:2 Лукас Хёлер (69') Шпортфройнд Лотте: Йонас Кель, Ron Meyer, Fabian Ruth, Franko Uzelac, Ben Klefisch (Raimison Draiton Dos Santos, 78'), Kamer Krasniqi (Марк Хайдер, 72'), Denis Milic, Luca Kerkemeyer, Leon Demaj (Kevin Holzweiler, 78'), Samuel Owusu Addai (Shkrep Stublla, 46'), Luca Horn (Nazzareno Ciccarelli, 64') Фрайбург: Ноа Атуболу, Филипп Линхарт, Лукас Кюблер, Маттиас Гинтер, Кристиан Гюнтер (Ян-Никлас Бесте, 78'), Патрик Остерхаге (Мерлин Рёль, 62'), Максимилиан Эггештайн, Винченцо Грифо (Yuito Suzuki, 62'), Иоганн Манзамби (Жорди Макенго, 85'), Лукас Хёлер, Эрен Динкчи (Дерри Шерхант, 78')
Также «Энерги» на своем поле победил «Ганновер» со счетом 1:0. Единственный гол на счету Толчая Джигерджи.
Футбол. Германия. Кубок
Энерги — Ганновер-96 1:0
Гол: 1:0 Tolcay Cigerci (12') Энерги: Генри Рориг, Леон Гувара, Йонас Хофман (Ted Tattermusch, 67'), Эрик Энгельгардт (Jannis Boziaris, 78'), Elias Elias Bethke, Tim Campulka, Dominik Pelivan, Tolcay Cigerci, Nyamekye Awortwie-Grant, Justin Butler (Can Yahya Moustfa, 67'), Axel Borgmann Ганновер-96: Науэль Нолль, Борис Томиак, Маурице Нойбауэр (Беньямин Кялльман, 46'), Энзо Леопольд, Янник Рохельт (kolja Oudenne, 46'), Бенедикт Пихлер (Даисукэ Ёкота, 70'), Virgil Ghita, Husseyn Chakroun, Noel Aseko Nkili, Ime Okon, Hayate Matsuda
И, наконец, «Дармштадт» на выезде одолел «Любек» с результатом 2:1. На голы Матея Маглицы и Фрейзера Хорнби хозяева ответили точным ударом Пьера Беккена.
Футбол. Германия. Кубок
Любек — Дармштадт 98 1:2
Голы: 0:1 Матей Маглица (34'), 0:2 Фразер Хорнби (72'), 1:2 Pierre Dominik Becken (90 + 1') Любек: Юлиан Альбрехт, Joel Chinaemerem Amadi (Rohin Shivani, 78'), Pierre Dominik Becken, Luca Menke, Bjarne Pfundheller, Mikail Polat (Mika Lehnfeld, 86'), Antonio Verinac, Marvin Thiel, Fabian Istefo (Dardan Karimani, 66'), Philipp Diestel, Colin Ulrich Дармштадт 98: Марсель Шуэн, Матей Маглица (Yosuke Furukawa, 72'), Патрик Пфайфер, Александар Вукотич, Фабиан Нюрнбергер, Кай Клефиш, Исак Лидберг (Бартош Бялек, 86'), Лука Марсейлер (Мервейлле Папела, 86'), Фразер Хорнби (Клеменс Ридель, 90'), Марко Рихтер (Жан-Поль Бутьюс, 71'), Килиан Корредор