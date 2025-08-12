«Монца» — «Интер». Онлайн, прямая трансляция

Во вторник, 12 августа, «Монца» сыграет против «Интера» в рамках товарищеского матча. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Монца — Интер 1:1 Голы: 1:0 Патрик Чиурриа (32'), 1:1 Самуэле Биринделли (автогол) (45 + 1') Монца: Демба Тиам, Арвид Брорссон, Армандо Иццо, Самуэле Биринделли, Маттео Пессина, Леонардо Коломбо, Андреа Кольпани, Патрик Чиурриа, Дани Мота (Сильвер Ганвула, 43'), Джанлука Капрари, Lorenzo Lucchesi Интер: Хосеп Мартинес, Федерико Димарко, Карлос Аугусто, Стефан де Врей, Маттео Дармиан, Генрих Мхитарян, Кристьян Аслани, Франческо Пио Эспозито, Анж-Йоан Бонни, Луис Энрике, Petar Sucic

Ход игры

45+4' Перерыв! «Монца» хороша в розыгрыше мяча, подолгу они перепасовываются безошибочно, «Интер» больше прямых атак совершает. Посмотрим что нам второй тайм принесет, пока 1:1.

45+3' Поджал «Интер» в концовке первого тайма, атака за атакой миланцев сейчас следуют.

45+1' Гоол! 1:1. Автогол Биринделли. Не скоординировался защитник «Монцы», и переправил подачу в штрафную площадь хозяев в свои ворота.

45' Судья добавил 4 минуты к первому тайму.

45' Бони крутой проход в штрафную площадь хозяев совершил, пробил в падении, но промазал.

43' Ганвула заменил Моту в составе «Монцы».

43' Сучич зарабатывает угловой для «Интера».

42' Мота поле покидает, пока в десятером продолжат хозяева.

41' Похоже не сможет продолжить игру Мота. Держится он за голову, подозрение на сотрясение у него.

39' Мота вернулся в игру. И сразу подключился к контр-атаке хозяев. Пытался обыграть один в один Де Врея, но тот не поддался, мяч на угловой выбив.

37' Карлос Аугусто сбил Моту, очередной неприятный стык. Вынуждена медицинская бригада появиться на поле.

35' С подачей со штрафного Аслани, справляются защитники гостей, выбивая мяч на угловой.

34' Вновь Эспозито сбили, неподалеку от штрафной площади хозяев.

32' Гоооол! 1:0. Чуррия открывает счёт. Капрари набросил мяч на дальнюю штангу, где защитники гостей забыли полузащитника «Монцы». Не составляло труда Патрику пробить в открытый угол ворот Мартинеса.

32' Порой довольно грубые фолы в игре случаются, Сучича сбил Луккези в центре поля.

30' Бони раскачал защитника, пробил из пределов штрафной площади хозяев, в дальний угол целил, но мяч выше перекладины прошёл.

29' Де Врей сбил Моту в центре поля. Давненько «Интер» мячом не владел.

28' «Монца» больше владеет мячом в последнее время, «Интер» отступил к своим воротам.

25' Возобновляется игра, подачей от угла поля хозяевами.

24' Пауза на водопой.

23' Удар Копрари угодил кому-то в голову стоящих в стенке игроков «Интера». В результате, угловой.

22' Кольпани получил по ногам, заработав штрафной с которого точно последует удар по воротам гостей.

21' Уверенно «Монца» владеет мячом, но все это в центре поля или даже у своих ворот пока что.

19' Луккези бил из пределов штрафной площади «Интера», заблокирован удар.

19' Отодвинули игру от своих ворот игроки «Монцы».

18' Мартинес уверенно сыграл, не оставив шансов на добивание хозяевам. Вот ак штрафной и прошел.

17' Димарко нарушил правила. Будет подача со штрафного к воротам «Интера», опасный штрафной у «Монцы».

16' Пережили угловой хозяева. Теперь вновь они строят свою позиционную атаку.

15' Брорссон успевает выбить мяч на угловой в единоборстве с Мхитаряном.

15' Эспосито вновь фол зарабатывает на себе. Много он за мяч цепляется, потому наверное и получает по ногам.

13' Пробил в створ Димарко со штрафного, Тиам уверенно мяч поймал.

12' Аслани зарабатывает штрафной по центру ворот, неподалёку от штрафной площади «Монцы». Димарко у мяча, вместе с Аслани.

10' Сучич получил мяч внутри штрафной «Монцы», но не получилось у него качественно прострелить мяч вдоль ворот, защитники на чеку.

8' Теперь уже хозяева перешли в позиционную атаку, не спеша переводя мяч с фланга на фланг.

7' «Интер» долгую позиционную атаку затеял, в конце концов Димарко был выведен на ударную позицию, его удар из пределов штрафной площади «Монцы» заблокировали защитники.

6' Эспосито красиво ушел от опекуна, но тут же получил по ногам.

4' Активнее начинает «Интер», «Монца» пытается наладить контроль мяча.

3' Удар Мхитаряна со штрафного выше ворот пришёлся.

2' Опасный штрафной зарабатывает «Интер», вблизи от штрафной площади хозяев.

1' «Интер» начал с центра поля, поехали!

До матча

19:59 Вышли команды на поле, скоро всё начнётся!

Стартовые составы команд

«Монца»: Тиам, Луккези, Иццо, Брорссон, Чиуррия, Коломбо, Пессина, Бринделли, Капрари, Кольпани, Мота.

«Интер»: Мартинес, Дармиан, Де Врей, Карлос Аугусто, Луис Энрике, Сучич, Асллани, Мхитарян, Димарко, Эспозито, Бонни.

19:50 Всё ближе начало матча..

19:40' На термометре 32 градуса сейчас. Посмотрим как такая погода отобразится на игроках.

19:30 Матч состоится на стадионе «Бриантео» в Монце, вмещающем 17 102 зрителей.

«Монца»

«Монца» провалила провела минувший сезон. Команда вылетела в Серию B. При этом «Монца» летом провела 5 контрольных поединков. В них команда добыла 4 победы при одном поражении. Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Монца» уступила «Аталанте» (1:2). До того команда нанесла поражение «Альбинолеффе» (2:0). Да и поединок с «Альционе Миланом» завершился успехом (2:0). Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Монца» забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 3.

«Монца» в летних спаррингах выглядит весьма симпатично. Подбор игроков у команды по именам весьма скромный, но задача вернуться в элиту имеется. Причем «Монца» традиционно неудачно противостоит «Интеру». Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при 3 поражениях. Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Монца» постарается преуспеть в контригре. Травмированных в команде нет.

«Интер»

«Змеи» минувший сезон провели не столь успешно. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы. Причем «Интер» неудачно выступил на КЧМ. Команда дошла до 1/8 финала турнира, уступив «Флуминенсе». предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Змеи» одолели «Монако» (2:1). До того команда проиграла «Флуминенсе» (0:2). А вот несколько ранее она уверенно переиграла «Ривер Плейт» (2:0). При этом «Интер» в 5 своих последних поединках победил 3 раза. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

«Змеи» в летнем цикле выглядят не столь ярко. Команда чередует успешные поединки с блеклыми. При этом «Интер» неизменно пропускал в 2 последних матчах. Хотя оборона команды изначально считается надежной. Команда уже больше двух лет не проигрывает «Монце». Да и состав «змеев» буквально начинен качественными исполнителями. Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Миланцы на голову сильнее соперника, что явно докажут на поле. Травмированных нет.

Личные встречи

А сезоне 2024/2024 команды сыграли между собой 2 матча, оба в Серии А. На своём поле «Интер» одержал победу со счетом 3:2, «Монца» же, дома добилась ничьей 1:1. Миланцы уже более двух лет не проигрывают «Монце».

Всего за всю историю команды сыграли 14 раз. 9 раз победил «Интер», 2 раза «Монца», оставшиеся 3 игры завершились вничью.

