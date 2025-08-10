Дубли Лопеса и Ямаля принесли «Барселоне» крупную победу над «Комо»

В матче за Кубок Жоана Гампераразгромиласо счетом 5:0.

По два мяча в этой игре смогли забить Фермин Лопес и Ламин Ямаль. Также одно взятие ворот в активе Рафиньи.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Барселона — Комо 5:0 Голы: 1:0 Фермин Лопес (21'), 2:0 Фермин Лопес (35'), 3:0 Рафаэл Диас (38'), 4:0 Ламин Ямаль (42'), 5:0 Ламин Ямаль (49') Барселона: Жоан Гарсия, Эрик Гарсия (Жюль Кунде, 46'), Рональд Араухо (Андреас Кристенсен, 79'), Пау Кубарси (Jofre Torrents, 90'), Алекс Бальде (Жерар Мартин, 79'), Френки де Йонг (Марк Касадо, 68'), Фермин Лопес, Педри (Гави, 68'), Ламин Ямаль (Руни Барджи, 79'), Рафаэл Диас (Педро Фернандес, 79'), Маркус Рашфорд (Ферран Торрес, 46') Комо: Жан Бутез, Алекс Валле (Альберто Морено, 55'), Марк Кемпф (Янник Энгельгардт, 89'), Мергим Войвода, Нико Пас (Патрик Кутроне, 89'), Мартин Батурина (Максанс Какере, 55'), Серхи Роберто (Максимо Перроне, 70'), Анастасиос Дувикас (Хесус Родригес Карабальо, 46'), Иван Азон (Лукаш Да Кунья, 46'), Джейден Аддай (Ассане Диао, 55'), Игнасе ван дер Бремпт (Хакобо Рамон, 46')

Уже 16 августа «Барселона» стартует в чемпионате Испании гостевым матчем с «Мальоркой», а «Комо» в этот же день сыграет против «Зюдтироля» в Кубке Италии.