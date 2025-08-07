1-й таймЛозанна — АстанаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Оливье Кустодио («Лозанна»)«Лозанна» — «Астана». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:33
    • «АЕК Ларнака» разгромила «Легию», а «Брага» обыграла «ЧФР Клуж»
  • 18:25
    • Захарян стал тренироваться без ограничений
  • 17:17
    • «Куньлунь Ред Стар» переименован в «Шанхай Дрэгонс»
  • 17:08
    • Стали известны 30 претендентов на «Золотой мяч»
  • 16:52
    • Тер Стеген лишен капитанской повязки в «Барселоне»
    Все новости спорта

    «Мидтьюлланн» обыграл «Фредрикстад» в матче квалификации ЛЕ

    «Фредрикстад» — «Мидтьюлланн»: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы
    «Мидтьюлланн» одержал победу над «Фредрикстадом» (3:1) в первом матче 1/2 финала квалификации Лиги Европы.

    «Мидтьюлланн»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Мидтьюлланн»

    В составе датской команды голы записали на свой счет Франкулину Джу на 14-й минуте, Микель Гогорза на 32-й минуте и Дениль Кастильо на 79-й минуте.

    Единственный гол у «Фредрикстада» забил Йоаннес Бьярталид на 78-й минуте.

    Футбол. Лига Европы. Квалификация
    Фредрикстад — Мидтьюлланн 1:3
    Голы: 0:1 Франкулину (14'), 0:2 Mikel Gogorza (32'), 1:2 Йоаннес Бьярталид (78'), 1:3 Дениль Кастильо (79') Фредрикстад: Патрик Меткалф (Рокко-Роберт Шейн, 71'), Леонард Овусу, Эмиль Хольтен (Henrik Langaas Skogvold, 71'), Martin Borsheim, Ulrik Fredriksen, Simen Rafn, Maxwell Woledzi, Daniel Eid (Salomon Owusu, 57'), Sondre Sorlokk (Йоаннес Бьярталид, 57'), Stian Stray Molde, Oskar Ohlenschlaeger Мидтьюлланн: Элиас Рабн Олафссон, Ли Хан-бом, Мадс Бек, Адам Габриэл, Педро Браво, Оливер Сёренсен, Дарио Осорио (Вальдемар Бюсков, 71'), Хуниор Брумадо (Дениль Кастильо, 63'), Франкулину (Friday Ubi Etim, 83'), Mikel Gogorza (Арал Шимшир, 63'), Паулинью (Виктор Бак, 63') Предупреждения: Han-Beom Lee (82'), Матеус Аиас (33'), Ян Этеки (45 + 8')

    Ответная игра между этими командами состоится 14-го августа в Хернинге (Дания).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Казахи зацепятся за положительный результат?
  • «Лозанна» — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Хачанов обыграет Шелтона и возьмет титул в Торонто?
  • Хачанов — Шелтон. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Андерлехт» решит вопрос о победителе в первой игре?
  • «Андерлехт» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 7 августа
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лозанна — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хачанов — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Андерлехт — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Спарта — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Мбоко — Осака
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  5.60
  • Экспресс дня 8 августа
  • Завтра в 22:15
    •  1.86
  • Прогноз на матч Каса Пия — Спортинг Лиссабон
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры