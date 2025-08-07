«Мидтьюлланн» обыграл «Фредрикстад» в матче квалификации ЛЕ

«Мидтьюлланн» Фото: globallookpress.com
В составе датской команды голы записали на свой счет Франкулину Джу на 14-й минуте, Микель Гогорза на 32-й минуте и Дениль Кастильо на 79-й минуте.
Единственный гол у «Фредрикстада» забил Йоаннес Бьярталид на 78-й минуте.
Футбол. Лига Европы. Квалификация
Фредрикстад — Мидтьюлланн 1:3
Голы: 0:1 Франкулину (14'), 0:2 Mikel Gogorza (32'), 1:2 Йоаннес Бьярталид (78'), 1:3 Дениль Кастильо (79') Фредрикстад: Патрик Меткалф (Рокко-Роберт Шейн, 71'), Леонард Овусу, Эмиль Хольтен (Henrik Langaas Skogvold, 71'), Martin Borsheim, Ulrik Fredriksen, Simen Rafn, Maxwell Woledzi, Daniel Eid (Salomon Owusu, 57'), Sondre Sorlokk (Йоаннес Бьярталид, 57'), Stian Stray Molde, Oskar Ohlenschlaeger Мидтьюлланн: Элиас Рабн Олафссон, Ли Хан-бом, Мадс Бек, Адам Габриэл, Педро Браво, Оливер Сёренсен, Дарио Осорио (Вальдемар Бюсков, 71'), Хуниор Брумадо (Дениль Кастильо, 63'), Франкулину (Friday Ubi Etim, 83'), Mikel Gogorza (Арал Шимшир, 63'), Паулинью (Виктор Бак, 63') Предупреждения: Han-Beom Lee (82'), Матеус Аиас (33'), Ян Этеки (45 + 8')
Ответная игра между этими командами состоится 14-го августа в Хернинге (Дания).