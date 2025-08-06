Семин: Батракову нужно играть и улучшить свои качества

Бывший главный тренервысказался о перспективах полузащитника «железнодорожников»в Европе.

«Никаких конкретных ситуаций нет. Не было такого, чтобы принесли деньги, принесли контракт. Пока это только разговоры, а ими нечего голову забивать. Ему нужно играть — пока у него все идет достаточно хорошо, но Алексею еще нужно значительно улучшать свои качества, чтобы соперничать с такими молодыми игроками, которые есть в "Барселоне", "Реале" и других клубах.

Конкуренция в мире огромная. Ему сейчас надо много работать и еще лучше играть. Никто не знает, сколько ему еще нужно оставаться в РПЛ. Это зависит от предложений — пока ничего официального нет, надо играть и с каждым днем становиться лучше. А если будешь об этом думать, то никогда это не придет. Думать надо о повышении своего мастерства», — приводит слова Семина «Р-Спорт».

На старте сезона-2025/2026 20-летний Батраков принял участие в четырех матчах во всех турнирах, забив в них четыре мяча.