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    Сборная России сыграет с Катаром 7 сентября

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Катара Товарищеские матчи
    Пресс-служба сборной России сообщила, что национальная команда сыграет товарищеский матч с Катаром 7 сентября.

    Тренер сборной России Валерий Карпин
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    Тренер сборной России Валерий Карпин

    В июне россияне встречались со сборными Беларуси (4:1) и Нигерией (1:1).

    «Россия сыграет на выезде против Катара. Встреча пройдёт 7 сентября в городе Эр-Райян на стадионе "Аль-Садд". Сборная Катара дважды выигрывала Кубок Азии, в рейтинге ФИФА занимает 53-е место. Главный тренер команды — экс-наставник сборной Испании, мадридского "Реала" и "Севильи" Хулен Лопетеги», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России.

    С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров.

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