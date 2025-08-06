Сборная России сыграет с Катаром 7 сентября

Пресс-службасообщила, что национальная команда сыграет товарищеский матч с7 сентября.

В июне россияне встречались со сборными Беларуси (4:1) и Нигерией (1:1).

«Россия сыграет на выезде против Катара. Встреча пройдёт 7 сентября в городе Эр-Райян на стадионе "Аль-Садд". Сборная Катара дважды выигрывала Кубок Азии, в рейтинге ФИФА занимает 53-е место. Главный тренер команды — экс-наставник сборной Испании, мадридского "Реала" и "Севильи" Хулен Лопетеги», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров.