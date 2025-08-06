«Ницца» — «Бенфика». Онлайн, прямая трансляция

Французская Лига 1 против португальской Примейры, возвращение «Ниццы» в Лигу чемпионов после восьмилетнего перерыва и первый большой экзамен для обновлённой «Бенфики».

Ход игры

16' Моффи пробил из штрафной, но прямо по центру ворот, Трубин забрал.

16' Даль навесил с углового, Диуф легко забрал мяч.

13' Данте слишком сильно отдал передачу вперёд, не прошло.

10' Иванович пробил мимо! В касание из штрафной не получился удар.

10' Бар пробил издали — сильно выше ворот.

7' Иванович оказался один перед воротами соперника и не смог как следует подставить ногу, но был в офсайде.

6' Шельдеруп выше ворот пробил! Опасно принял мяч в штрафной, успел защитник помешать.

4' Дедич грубо нарушил правила, мог получать жёлтую в самом начале игры.

1' Первый тайм стартует, поехали!

Перед матчем

21:40 С первого же матча третьего квалификационного раунда ставки крайне высоки: место в плей-офф отбора — и шаг от группы самого престижного клубного турнира. Оба клуба провели насыщенное лето, но с разной динамикой: «Ницца» всё ещё ищет, как заменить лидеров, а «Бенфика» уже взяла первый трофей в новом сезоне.

21:15 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Ницца»: Диуф, Менди, Ба, Данте, Клосс, Сансон, Будауи, Бар, Буанани, Моффи, Янсон.

«Бенфика»: Трубин, Дедич, Силва, Отаменди, Даль, Риос, Барренечеа, Шельдеруп, Эурснес, Иванович, Павлидис.

«Ницца»

В минувшем сезоне команда заняла четвёртое место в Лиге 1 и едва не получила прямую путёвку в Лигу чемпионов. Старт нового розыгрыша ей приходится давать чуть раньше остальных — в начале августа. Подготовка к сезону включала шесть товарищеских матчей, где французы чередовали эксперименты с результатами: победы над «Серкль Брюгге», «Фейеноордом» и «Шеффилд Юнайтед», поражение от «Санкт-Паули».

Но главные новости пришли накануне старта квалификации. Клуб продал лучшего бомбардира Эвенна Гессана в «Астон Виллу», а также лишился вратаря Булки и полузащитника Сантамарии. Заменить их призваны Йеванн Диуф, Коджо Оппонг и шведский вингер Исак Янссон, но пока трудно сказать, насколько быстро они адаптируются.

Для «Ниццы» это лишь вторая попытка пробиться в группу ЛЧ за последние 50 лет. Прошлый опыт завершился поражением от «Наполи» в плей-офф квалификации, и с тех пор команда выступала лишь в Лиге Европы и Лиге конференций. Сейчас амбиции выше, но вызов — один из самых серьёзных.

«Бенфика»

У лиссабонцев лето выдалось насыщенным: сначала участие в Клубном чемпионате мира, где «Бенфика» дошла до 1/8 финала, проиграв «Челси» в дополнительное время. Затем — успешные товарищеские встречи с «Эшторилом» и «Фенербахче», а 31 июля команда завоевала Суперкубок Португалии, взяв реванш у «Спортинга» за майское поражение в финале Кубка.

Летом «орлы» заметно обновили состав. Продажа защитника Каррераса в «Реал» стала одним из самых громких трансферов, ушли также Кёкчю, Кабрал, Ди Мария и Белотти. На их место пришли молодые и амбициозные: Ричард Риос, Энцо Барренечеа, Амар Дедич и Самуэль Даль уже выходят в старте, а на подстраховке готов дебютировать Франьо Иванович.

При этом атакующая мощь «Бенфики» сохранилась — Вангелис Павлидис начал новый сезон с решающего мяча в дерби. В квалификации ЛЧ «Бенфика» привычно считается фаворитом, но игра в Ницце обещает быть напряжённой.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.30.