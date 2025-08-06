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    Генич считает, что Черчесов поднимет «Ахмат» в середину таблицы к зимнему перерыву

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    Российский комментатор Константин Генич поделился мнением о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмата».

    Станислав Черчесов — главный тренер «Ахмата»
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    Станислав Черчесов — главный тренер «Ахмата»

    «Этот выбор нужно было сделать намного раньше, но, насколько знаю, Станислав Саламович после первого предложения "Ахмата" взял время на размышление, а затем отказался возглавить команду. Думаю, в амбициях Черчесова было дождаться предложения из московских клубов или от тех, кто попытается бороться за чемпионство. Но Михаил Галактионов остался в "Локомотиве", Валерий Карпин пришел в "Динамо", Деян Станкович продлил контракт со "Спартаком", "Зенит" с долгим контрактом у Сергея Семака, "Краснодар" верит в Мурада Мусаева, а Рашид Рахимов удачно работает в "Рубине". ЦСКА же вряд ли бы позвал Черчесова.

    Частое посещение студии "Матч ТВ" и других проектов говорит, что Черчесов хотел воплотить свои идеи в российском чемпионате. "Ахмат" — хороший вариант, команда здорово укрепилась, у клуба большие амбиции.

    Черчесов не собирал эту команду? В команде собраны квалифицированные футболисты. Он быстро поймет, кто на что способен. Надеюсь, у них будет конфетно‑букетный период, хотя стартовать придется с матча против "Зенита". Мы знаем требовательность и амбициозность Станислава Саламовича, он не сделал шаг назад, приняв "Ахмат". Думаю, что он видит работу в Грозном как плацдарм, и что здесь он покажет хороший результат.

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    • Если тренер покажет себя, как он хочет и может, не исключаю, что за ним могут прийти другие команды. Не сомневаюсь, что Черчесов точно доработает до конца сезона, выправит ситуацию и к зимнему перерыву поднимет команду в середину таблицы», — сказал Генич «Матч ТВ».

    Напомним, что 6-го августа пресс-служба «Ахмата» объявила о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера команды. После 3-х туров в РПЛ грозненцы занимают 13-е место в таблице без набранных баллов.

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