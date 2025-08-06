«Брюгге» обыграл «Зальцбург» в матче квалификации ЛЧ

на чужом поле одержал победу над(1:0) в первом матче 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов.

Единственный гол у бельгийской команды записал на свой счет Ромео Верман на 75-й минуте.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Зальцбург — Брюгге 0:1 Гол: 0:1 Ромео Вермант (75') Зальцбург: Александр Шлагер, Штефан Ляйнер, Kouakou Joane Gadou, Якоб Расмуссен, Мадс Бидструп, Сумаила Диабате, Мауритс Кергор (Kerim Alajbegovic, 65'), Сота Китано (Петар Ратков, 76'), Йорбе Вертессен (Эдмунд Байду, 65'), Нене Доржеле, Frans Kratzig Брюгге: Симон Миньоле, Бьорн Мейер (Саид Ромеро, 88'), Брандон Мехеле, Йорне Спилерс, Хоакин Сейс (Юго Сике, 76'), Уго Ветлесен (Карлуш Форбс, 88'), Ханс Ванакен, Рафаэль Оньедика, Людовит Рейс (Александар Станкович, 75'), Христос Дзолис, Ромео Вермант (Николо Трезольди, 90') Предупреждения: Рафаэль Оньедика (52'), Нене Доргелес (63')

Ответный матч между этими командами состоится 12-го августа в Брюгге (Бельгия).