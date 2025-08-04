ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки Барселоны празднуют голГави, Рашфорд и шоу в Корее: «Барселона» завершила азиатское турне разгромом «Тэгу»
  • 21:58
    • Дубль Даку обеспечил «Рубину» победу над «Сочи» в матче РПЛ
  • 19:37
    • Сборная России проведет товарищеский матч с командой Иордании
  • 21:18
    • Оливейра: Барко не покинет «Спартак» в летнее трансферное окно
  • 20:57
    • «Ливерпуль» разгромил «Атлетик» из Бильбао в товарищеском матче
  • 20:29
    • Джокович снялся с турнира «Мастерс» в Цинциннати
    Все новости спорта

    Морено прокомментировал поражение «Сочи» в матче против «Рубина»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Рубин Сочи
    Главный тренер «Сочи» Роберт Морено высказался о поражении своей команды в матче 3-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

    Роберт Морено — главный тренер «Сочи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Морено — главный тренер «Сочи»

    «Нам нужно минимизировать ошибки и улучшать свою игру. По сравнению со стартом чемпионата мы играем лучше, создаем моменты, хоть и не можем их реализовать, но это путь наверх. Над реализацией мы будем работать, проанализируем этот матч и расскажем своим ребятам, в чем именно и как мы можем прибавить.

    Центральный защитник Абердин не справился в дуэли с Даку? У Набиля уже была желтая карточка. К тому же до этого он совершил фол в штрафной, когда был назначен пенальти, поэтому я не хотел рисковать. Матч только начался и центральный защитник был на карточке, потом еще один защитник Марсело получил предупреждение. Именно в тот момент я хотел снизить риски.

    Сдержать Даку не вышло? Даку — один из лучших нападающих чемпионата. Не случайно "Зенит" и другие команды интересовались им. Он демонстрирует это и доказывает своей игрой, поэтому не всегда получается сдерживать таких игроков, как он.

  • «Рубин» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция
  • «Рубин» в родных стенах победил «Сочи» благодаря дублю Мирлинда Даку
  • Сегодня

    • Придаст ли первый гол в чемпионате уверенности команде? Да, мы наконец‑то забили гол и еще мы начали создавать моменты. Как минимум два момента было у Крамарича, также два момента у Зиньковского. Может быть нужно создать 20 моментов, чтобы мы смогли забить. Над этим еще нужно работать», — сказал Морено «Матч ТВ».

    После этого матча «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ без набранных очков. В следующей встрече южане сыграют против московского «Динамо» 10-го августа.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Шелтон прервет победную серию Де Минора?
  • Де Минор — Шелтон. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сможет ли «Рейнджерс» дома победить «Викторию»?
  • «Рейнджерс» — «Виктория». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Очередная коллизия «лесников»?
  • «Ноттингем Форест» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.03
  • Экспресс дня 5 августа
  • Завтра в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Де Минор — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Виктория
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.89
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Клаксвик — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.72
  • Прогноз на матч Рублев — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шкендия — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Пафос
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Шумбрат — Кристалл-МЭЗТ
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры