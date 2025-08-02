Вега: «Зенит» и «Барселона» имеют совершенную инфраструктуру

Защитник, ранее выступавший за вторую команду, высказался про инфраструктуру в петербургском клубе.

21-летний футболист ранее выступал за «Аргентинос Хуниорс».

«Больше всего меня сразу поразила красота города, а также инфраструктура на базе и на "Газпром Арене". На мировом уровне, думаю, она может считаться одной из лучших. Из тех, что я видел своими глазами, уж точно. Ну а спортивная зона для детей футболистов — ​это просто топ!

Можно ли сравнить все это с "Барселоной"? У меня была возможность близко познакомиться с каталонским клубом, и я уверен: ​у "Зенита" нет поводов для зависти. Оба клуба имеют совершенную инфраструктуру, поэтому "Зенит" и произвел на меня большое впечатление», — сказал Вега в интервью пресс-службе «Зенита».