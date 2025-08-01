Макаров: В «Динамо» очень позитивная обстановка в команде

Хавбек московского «Динамо»оценил старт сезона для московской команды. Летом бело-голубых возглавил

В чемпионате России-2025/26 динамовцы сыграли вничью с «Балтикой» (1:1) и победили «Ростов» (1:0).

«У нас очень позитивная обстановка в команде. Мне очень нравится то, как идет работа и в плане подготовки, и в плане тактики. В принципе, первые матчи в чемпионате и Кубке показывают, что мы на правильном пути. Мне все нравится, как и команде. Нас всех все устраивает, и мы работаем дальше, чтобы прибавлять еще больше.

Может ли "Динамо" в нынешнем состоянии бороться за чемпионство? Впереди целый чемпионат. Мы идем от игры к игре. Каждый следующий матч — самый важный. Если мы выиграем все оставшиеся матчи, то понятно, что финишируем первыми. Но об этом сейчас не думаем — просто все внимание уделяем только каждой следующей игре», — приводят слова Макарова «Известия».