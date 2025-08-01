Бубнов: Меня не удивляет такая прыть от «Локомотива»

Бывший футболистоценил игру московского. Железнодорожники лидируют в таблице после двух туров, набрав 6 очков.

«Удивляет ли на старте вот такая прыть от "Локомотива"? Нет, меня не удивляет после того, как я увидел состав и как они усилились. Они же очень сильно усилились, причём усилились в основном игроками Премьер-Лиги, которых мы хорошо знаем, и они сыгранны, и это ведущие игроки там "Химок".

Прогнозы и ставки на РПЛ

Потом сейчас Батраков на своём уровне играет, это тоже очень важно, это же плеймейкер, причём такой плеймейкер необычный, в том смысле, что он нападающего может сыграть. Это как российский а-ля Месси, потому что Месси — он же не чистый форвард, а такой блуждающий», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».