«Виктория» победила «Серветт» в гостях

Чешскаяодержала победу надв гостевом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 3:1.

«Серветт» открыл счет уже на 4-й минуте после точного удара Антунеша. Дальше забивала только «Виктория» — забитыми голами отметились Карел Спацил (28'), Матей Выдра (31') и Рафиу Дуросинми с пенальти на 87-й минуте встречи.

Также в составах команд по разу были удаления — Адриан Зелькович оставил в меньшинстве «Викторию» на 66-й минуте, а три минуты спустя защитник команды из Женевы Йоан Северин получил вторую желтую карточку.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Серветт — Виктория П 1:3 Голы: 1:0 Алексис Антунес (4'), 1:1 Карел Спачил (29'), 1:2 Матей Выдра (31'), 1:3 Рафиу Дуросинми (пенальти) (85') Серветт: Йоэль Малль, Тео Маньен (Loun Srdanovic, 89'), Стив Руй, Йоан Северен, Брэдли Мазику (Абли Джаллоу, 90'), Антони Бэрон, Тимоте Конья, Мирослав Стеванович, Алексис Антунес (Дилан Бронн, 75'), Самуэл Мраз (Жереми Гийемено, 75'), Giotto Giuseppe Morandi (Keyan Varela, 89') Виктория П: Florian Wiegele, Карел Спачил (Мерхас Доски, 71'), Милан Гавел (Amar Memic, 71'), Вацлав Емелка, Светозар Маркович, Сампсон Дью, Павел Шульц (Денис Вишинский, 90'), Лукаш Черв, Адриан Зелькович, Рафиу Дуросинми, Матей Выдра (Томаш Ладра, 78') Предупреждения: Йоан Северен (26'), Брэдли Мазику (37'), Лукаш Черв (39'), Йоан Северен (69'), Абли Джаллоу (90 + 3') Удаление: Адриан Зелькович (66')

«Виктория» несмотря на домашнее поражение вышла в следующий раунд отбора, победив с общим счетом 3:2.

Следующим соперником вице-чемпионов Чехии станет шотландский «Рейнджерс».