Дьяков: Пока рано ждать от «Динамо» фееричной игры

Бывший защитник московского «Динамо» и многих других российских клубовпрокомментировал игру своей бывшей команды на старте сезона.

«Как старт "Динамо"? Игра не разочаровала? Четыре очка есть, уже хорошо. Понятно, ожидания очень большие — главный тренер сборной, громкий переход. Все ждут сразу фееричной игры и побед по 3:0.

Мы не знаем, как он готовил команду, какие были сборы. Может, они постепенно от игры к игре будут набирать и появится более качественный, зрелищный, красивый футбол, который ждут болельщики.

Критиковать слишком рано, надо подождать и уже по дистанции давать какие‑то оценки его работе по прошествии пяти‑семи туров», — сказал Дьяков «Матч ТВ».

После двух туров у бело-голубых 4 очка в таблице РПЛ после двух туров. Команда сыграла вничью с «Балтикой» (1:1) и победила «Ростов» (1:0).