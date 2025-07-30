Дьяков: Пока рано ждать от «Динамо» фееричной игры

Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
«Как старт "Динамо"? Игра не разочаровала? Четыре очка есть, уже хорошо. Понятно, ожидания очень большие — главный тренер сборной, громкий переход. Все ждут сразу фееричной игры и побед по 3:0.
Мы не знаем, как он готовил команду, какие были сборы. Может, они постепенно от игры к игре будут набирать и появится более качественный, зрелищный, красивый футбол, который ждут болельщики.
Критиковать слишком рано, надо подождать и уже по дистанции давать какие‑то оценки его работе по прошествии пяти‑семи туров», — сказал Дьяков «Матч ТВ».
После двух туров у бело-голубых 4 очка в таблице РПЛ после двух туров. Команда сыграла вничью с «Балтикой» (1:1) и победила «Ростов» (1:0).