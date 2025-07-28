Гришин: Круговой становится ключевым игроком ЦСКА

Экс-полузащитник московского ЦСКАоценил формуна старте сезона.

«Круговой молодец. Челестини его поставил крайним полузащитником. Он играет и слева, и справа, смещается в центр поля. Голы забил он из центральной зоны. С края прибежать и забить с места центрального нападающего — дорогого стоит. Круговой превращается в незаменимого в ЦСКА. Он может сыграть на всех позициях», — заявил Гришин в эфире «Матч ТВ».

В матче второго круга РПЛ ЦСКА — «Ахмат» (2:1) Круговой оформил дубль на исходе первого тайма. При новом главном тренере Фабио Челестини он теперь играет крайнего полузащитника.