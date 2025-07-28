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    Гришин: Круговой становится ключевым игроком ЦСКА

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    Экс-полузащитник московского ЦСКА Александр Гришин оценил форму Данилы Кругового на старте сезона.

    Данил Круговой
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    Данил Круговой

    «Круговой молодец. Челестини его поставил крайним полузащитником. Он играет и слева, и справа, смещается в центр поля. Голы забил он из центральной зоны. С края прибежать и забить с места центрального нападающего — дорогого стоит. Круговой превращается в незаменимого в ЦСКА. Он может сыграть на всех позициях», — заявил Гришин в эфире «Матч ТВ».

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