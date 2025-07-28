КДК рассмотрит удаление Заболотного в матче с «Балтикой»

Антон Заболотный Фото: globallookpress.com
«Болельщики "Спартака" скандировали оскорбительные выражения в адрес арбитра. Рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле главного тренера Деяна Станковича.
Далее — неподобающее поведение команды, два удаления красно-белых в одном матче.
Также рассмотрим удаление нападающего "Спартака" Антона Заболотного. Игрок приглашен на заседание. По этому же матчу рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева», — сказал Григорьянц «СЭ».
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Во втором туре РПЛ «Спартак» уступил «Балтике» со счетом 0:3.
В матче 3-го тура РПЛ подопечные Деяна Станковича встретятся в гостях с «Акроном». Игра состоится 3 августа.