КДК рассмотрит удаление Заболотного в матче с «Балтикой»

Глава КДК РФСвысказался о повестке заседания по итогам 2-го тура РПЛ.

«Болельщики "Спартака" скандировали оскорбительные выражения в адрес арбитра. Рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле главного тренера Деяна Станковича.

Далее — неподобающее поведение команды, два удаления красно-белых в одном матче.

Также рассмотрим удаление нападающего "Спартака" Антона Заболотного. Игрок приглашен на заседание. По этому же матчу рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева», — сказал Григорьянц «СЭ».

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Во втором туре РПЛ «Спартак» уступил «Балтике» со счетом 0:3.

В матче 3-го тура РПЛ подопечные Деяна Станковича встретятся в гостях с «Акроном». Игра состоится 3 августа.