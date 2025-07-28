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    КДК рассмотрит удаление Заболотного в матче с «Балтикой»

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    Глава КДК РФС Артур Григорьянц высказался о повестке заседания по итогам 2-го тура РПЛ.

    Антон Заболотный
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    Антон Заболотный

    «Болельщики "Спартака" скандировали оскорбительные выражения в адрес арбитра. Рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле главного тренера Деяна Станковича.

    Далее — неподобающее поведение команды, два удаления красно-белых в одном матче.

    Также рассмотрим удаление нападающего "Спартака" Антона Заболотного. Игрок приглашен на заседание. По этому же матчу рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева», — сказал Григорьянц «СЭ».

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    Во втором туре РПЛ «Спартак» уступил «Балтике» со счетом 0:3.

    В матче 3-го тура РПЛ подопечные Деяна Станковича встретятся в гостях с «Акроном». Игра состоится 3 августа.

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