Слот ответил на вопрос о будущем Луиса Диаса в «Ливерпуле»

Главный тренервысказался о будущем в команде Луиса Диаса, которого сватают в

«В последнее время вокруг него ходит много слухов, и я не могу об этом говорить. Луис отлично тренируется с нами, но мы решили пока не выпускать его на поле.

Я привык регулярно общаться со своими игроками. Как уже сказал, Лучо отлично тренируется, но было принято решение, что на текущий момент он не будет участвовать в матчах. Больше ничего не могу сказать по этому поводу.

Хочет ли Диас покинуть "Ливерпуль"? Не меня нужно спрашивать об этом», — сказал Слот на пресс-конференции.

В прошлом сезоне Луис Диас провел 36 матчей в английской Премьер-лиге, забив 13 мячей и сделав пять голевых передач.