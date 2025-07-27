Семак — о ничьей с «Рубином»: Упустили победу, к сожалению, но это футбол

Сергей Семак — главный тренер «Зенита» Фото: globallookpress.com
«Хороший первый тайм, хороший контроль мяча, хороший второй мяч забили, моменты были, контролировали игру. Во втором тайме достаточно быстрый мяч повлиял на ход матча. Стало больше потерь, больше стали нервничать. 2:0 и 2:1 — не одно и то же.
В середине второго тайма играли хорошо, было много моментов, которые мы должны были реализовывать при счете 2:1. Забей мы третий мяч, вопрос о победителе был бы закрыт. Но, к сожалению, не справились после доигровки стандартного положения, в игре на втором этаже. Упустили победу, к сожалению, но это футбол», — сказал Семак «Матч ТВ».
После этого матча «Зенит» 6-е место в таблице РПЛ с 4 очками в активе. В следующем поединке «сине-бело-голубые» сыграют против «Ахмата» 30-го июля.