ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Педро Абреу«Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и теперь «Зенит». Педро Абреу стал мишенью для топ-клубов РПЛ
  • 22:03
    • «Рубин» совершил камбэк и сыграл вничью с «Зенитом» в матче РПЛ
  • 16:57
    • ЦСКА победил «Ахмат», Круговой сделал дубль
  • 20:08
    • «Авангард» подписал контракт с Потуральски
  • 19:28
    • «Оренбург» и «Динамо» Мх сыграли вничью в матче РПЛ
  • 19:16
    • «Рубин» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч РПЛ
    Все новости спорта

    Семак — о ничьей с «Рубином»: Упустили победу, к сожалению, но это футбол

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Рубин Зенит
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ничейном результате в матче 2-го тура РПЛ против «Рубина» (2:2).

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «Хороший первый тайм, хороший контроль мяча, хороший второй мяч забили, моменты были, контролировали игру. Во втором тайме достаточно быстрый мяч повлиял на ход матча. Стало больше потерь, больше стали нервничать. 2:0 и 2:1 — не одно и то же.

    В середине второго тайма играли хорошо, было много моментов, которые мы должны были реализовывать при счете 2:1. Забей мы третий мяч, вопрос о победителе был бы закрыт. Но, к сожалению, не справились после доигровки стандартного положения, в игре на втором этаже. Упустили победу, к сожалению, но это футбол», — сказал Семак «Матч ТВ».

  • «Рубин» — «Зенит» 2:2. Онлайн, прямая трансляция
  • «Зенит» упустил победу в матче второго тура РПЛ с «Рубином»
  • Сегодня

    • После этого матча «Зенит» 6-е место в таблице РПЛ с 4 очками в активе. В следующем поединке «сине-бело-голубые» сыграют против «Ахмата» 30-го июля.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шмели» мгновенно ужалят «моряков»
  • «Урал» — «Черноморец» Нв. Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • Разгромит ли «Црвена Звезда» «Линкольн»?
  • «Црвена Звезда» — «Линкольн». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Дефенса и Хустисия» добудет три очка
  • «Сентраль Кордоба» — «Дефенса и Хустисия». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.98
  • Экспресс дня 28 июля
  • Завтра в 20:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Урал — Черноморец Нв
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Линкольн
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Сентраль Кордоба — Дефенса и Хустисия
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Депортиво Риестра — Атлетико Тукуман
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Хегельман — Ритеряй
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Шяуляй — Дайнава
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Кецманович — Алис
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Де Минор
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры