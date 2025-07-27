Семак — о ничьей с «Рубином»: Упустили победу, к сожалению, но это футбол

Главный тренервысказался о ничейном результате в матче 2-го тура РПЛ против(2:2).

«Хороший первый тайм, хороший контроль мяча, хороший второй мяч забили, моменты были, контролировали игру. Во втором тайме достаточно быстрый мяч повлиял на ход матча. Стало больше потерь, больше стали нервничать. 2:0 и 2:1 — не одно и то же.

В середине второго тайма играли хорошо, было много моментов, которые мы должны были реализовывать при счете 2:1. Забей мы третий мяч, вопрос о победителе был бы закрыт. Но, к сожалению, не справились после доигровки стандартного положения, в игре на втором этаже. Упустили победу, к сожалению, но это футбол», — сказал Семак «Матч ТВ».

После этого матча «Зенит» 6-е место в таблице РПЛ с 4 очками в активе. В следующем поединке «сине-бело-голубые» сыграют против «Ахмата» 30-го июля.