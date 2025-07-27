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    «Рубин» совершил камбэк и сыграл вничью с «Зенитом» в матче РПЛ

    «Рубин» — «Зенит»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Рубин» и «Зенит» поделили очки (2:2) в матче 2-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В 1-м тайме «сине-бело-голубые» забили 2 гола. Отличились Андрей Мостовой на 11-й минуте с пенальти и Матео Кассьерра на 36-й минуте.

    Во 2-м отрезке «Рубин» сумел сравнять счет. У казанцев голы забили Велдин Ходжа на 47-й минуте и Мирлинд Даку на 90-й минуте.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Зенит 2:2
    Голы: 0:1 Андрей Мостовой (пенальти) (11'), 0:2 Матео Кассьерра (36'), 1:2 Велдин Ходжа (47'), 2:2 Мирлинд Даку (90') Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко (Александар Юкич, 46'), Илья Рожков, Угочукву Иву (Олег Иванов, '), Дмитрий Кабутов, Богдан Йочич (Руслан Безруков, 46'), Велдин Ходжа (Александр Зотов, '), Дардан Шабанхаджай (Никола Чумич, 86'), Мирлинд Даку Зенит: Евгений Латышонок, Ванья Дркушич, Нино, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Жерсон (Vega R., 86'), Андрей Мостовой (Юрий Горшков, 85'), Педро Родригес, Максим Глушенков (Лусиано Гонду, 46'), Матео Кассьерра Предупреждение: Дмитрий Кабутов (45+3')

    После этого матча «Рубин» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 4 очками в активе. «Зенит» — 6-й позиции (4).

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