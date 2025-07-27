Форвард «Оренбурга»: Мы потеряли сегодня два очка, а не получили одно

Нападающийвысказался о ничейном результате своей команды в матче 2-го тура российской Премьер-лиги с махачкалинским(1:1).

«Мы играли не так, как должны были. Настраивались на другую игру. Не знаю, почему мы от нее отошли. Мы недовольны игрой. Забитый мяч? В приоритете командный результат.

Мы потеряли сегодня два очка, а не получили одно. Сбились на длинные передачи, должны были действовать быстрее», — сказал Савельев «Матч ТВ».

После этого матча «Оренбург» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 2 очками в активе. В следующей встрече команда Владимира Слишковича сыграет против «Рубина» 31-го июля.