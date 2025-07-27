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    Орещук: Деян, зачем ты сейчас позоришься своим поведением?

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    Экс-спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук подверг критике поведение наставника «Спартака» Деяна Станковича во время матчей.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Мне кажется, от всех эти прыжков, подскоков на бровке, ухмылок Станковича устали уже сами болельщики "Спартака". Товарищ, ты приехал в нашу страну, так и живи по нашим правилам. Покажите мне хоть кого‑то, кто так же прыгал бы сейчас у нас? Деян, ты классный мужик, был отличным футболистом, но сейчас‑то не позорься.

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    • То есть он похож на Абаскаля? Еще и Тедеско был. Вспомните, что на начальном этапе, когда только подписали контракт с клубом, они вели себя тихо, спокойно. А как только с ними продлевают контракт, так начинается это все. Вдоль бровки поставьте Станковичу барьеры, пусть прыгает через них. Может тогда устанет и не будет на бровке так себя вести», — сказал Орещук «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Деян Станкович работает со «Спартаком» второй сезон. В прошлом сезоне занял с командой пятое место в таблице РПЛ. Сейчас у красно-белых три очка после двух игр. Во втором туре «Спартак» потерпел дома разгромное поражение от «Балтики» (0:3).

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