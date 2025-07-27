Непомнящий: «Сочи» нужно время, чтобы стать командой

Известный советский и российский тренерпрокомментировал неудачный стартв нынешнем сезоне.

«В футболе говорят, что чудес не бывает. Хотя видим обратное — "Сочи" неожиданно оказался в РПЛ. Они собирают игроков хорошего уровня и качества, но, чтобы они заиграли, должны стать командой. Да, есть нелепости, случайности.

У той же "Балтики" много новых игроков, но они сохранили сыгранный состав. Новых игроков вводят постепенно, чтобы не ломать игру. У "Сочи" такого нет. Да, есть хорошие игроки, но им нужно время», — сказал Непомнящий «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

В первом туре «Сочи» проиграл в гостях «Локомотиву» (0:3), а затем потерпел разгромное поражение от «Акрона» (0:4) на своем поле.